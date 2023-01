Lächeln am Neujahrsempfang – Berset schüttelt auch dem russischen Botschafter die Hand Das Diplomatische Corps wurde am Mittwoch im Bundeshaus empfangen. Auch der russische Botschafter wurde im Bundeshaus empfangen. PD Sarah Buser

1 / 13 Der Bundespräsident begrüsst Sergei Garmonin, Botschafter Russlands. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der diesjährige Neujahrsempfang fand in einer international angespannten Lage statt. In der Ukraine herrscht Krieg, Russland ist der Aggressor. Das prägt die Stimmung in Europa. Dennoch schüttelte der Bundespräsident Alain Berset Sergei Garmonin, dem russischen Botschafter, wie auch allen anderen Botschaftern und Botschafterinnen, die Hand. Sergei Garmonin lächelt.

Der alljährliche Neujahrsempfang fand bei strömendem Regen statt. Ein roter Teppich wurde vor dem Eingang des Bundeshauses ausgerollt. Die Botschafter und Botschafterinnen trudelten mit aufgespannten Schirmen ein. Danach fand unter der Bundeskuppel eine Zeremonie statt, der Bundespräsident hielt eine Rede.

Der Empfang des diplomatischen Corps führte dazu, dass die Bundesgasse, zwischen Schwanengasse und Bundesplatz, sowie die Amthaus- und Kochergasse von 13.00 Uhr bis zirka 18.30 Uhr gesperrt blieben. Zeitweise kam es zu weiteren Sperrungen der Postgasse sowie des Rathaus- und Münsterplatzes. Der Zugang zur Eisbahn blieb für Fussgängerinnen und Fussgänger über die Amthausgasse möglich.

