Saanen/Zweisimmen – Neuhaus weihte erneuerte Strasse ein Die zwölf Jahre dauernde Sanierung ist zu Ende. Regierungsrat Christoph Neuhaus hat die Strasse zwischen Saanen und Zweisimmen am Dienstag eingeweiht. UPDATE FOLGT

Aus der Rumpelpiste mit Frost- und anderen Sschäden wurde wieder eine sichere Verkehrsverbindung. Foto: Fritz Leuzinger

Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) freute sich an der Einweihungsfeier, dass aus der alten «Rumpelpiste» in den vergangenen zwölf Jahren eine sichere und bequeme Strassenverbindung entstanden sei, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. Die erneuerte Saanenmöserstrasse entspreche nun den aktuellen Sicherheits- und Strassenstandards. Die Kantonsstrasse sei praktisch am bestehenden Ort neu gebaut worden. Der Baudirektor betonte, dass der für die Region wichtige Tourismus auf eine optimale Erschliessung durch Strasse und Schiene angewiesen ist. Die neue Strasse sei für das Saanenland quasi die «Lebensader».

Sanierung in Etappen

Die rund 70 Jahre alte Kantonsstrasse zwischen Zweisimmen und Saanenmöser befand sich jahrelang in einem schlechten baulichen Zustand. Weil der ganze Hang jährlich einige Millimeter nach unten gleitet, kam es zu Verformungen der Strasse und Rutschungen auf der Talseite. Deshalb hat der Kanton die 6,5 Kilometer lange Strasse zwischen 2009 und 2021 etappenweise saniert.

Auf der Talseite wurden auf rund zwei Dritteln der Strecke neue Stützmauern im Untergrund verankert. Um den feuchten Hängen das Wasser zu entziehen, wurden – wo notwendig – Drainageröhren eingebohrt. In die feuchten und rutschigen Hänge auf der Bergseite haben die Bauarbeiter Drainageröhren eingelegt.

Hauptarbeiten abgeschlossen

Dem Verkehr stand während der gesamten Bauzeit immer eine Fahrspur zur Verfügung. Mit dem letzten 550 Meter langen Abschnitt zwischen Wart und Stalden sind nun die Hauptarbeiten abgeschlossen. Im kommenden Jahr wird noch der Deckbelag eingebaut. Die Baukosten belaufen sich auf 35 Millionen Franken.

pd

