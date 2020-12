Der Tierschutz Thun zieht um – Neues Zuhause für ausgesetzte Tiere Ab Januar baut der Tierschutzverein Thun ein altes Bauernhaus in Buchholterberg zu einer Auffangstation um. Janine Zürcher

In der Liegenschaft Rothache 5 in Buchholterberg entsteht eine Tierauffangstation. Foto: Patric Spahni

Der Tierschutzverein Region Thun zieht nach Buchholterberg. Zumindest nach und nach. Der Verein hat am Donnerstag die Baubewilligung vom Regierungsstatthalter bekommen: Er darf ein altes, als schützenswert eingestuftes Bauernhaus an der Rothache 5 und 5a, auf halbem Weg zwischen dem Kreuzweg und dem Dorf Heimenschwand, in eine Tierauffangstation umbauen. Der Baustart soll im Januar 2021 erfolgen.

«Der Umbau entspricht unseren langfristigen Plänen», sagt Ueli Jost, Vorstandsmitglied beim Tierschutz und Zuständiger für die Öffentlichkeitsarbeit. «Wir möchten in der Rothache all unsere Standorte zusammenführen.» Zurzeit befinden sich die Geschäftsstelle des Vereins sowie die Anlaufstelle für gefundene Igel in Meiersmaad. Die Katzenauffangstation ist auf der Schwarzenegg angesiedelt – der Mietvertrag für das Gebäude läuft aber in absehbarer Zeit aus.