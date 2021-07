«Tiger Mom» in der Kritik – Neues von den Chubenfelds Amy Chua, bekannt geworden als «Tiger Mom», ist Jura-Professorin in Yale. Nun steht sie mit ihrem Mann im Zentrum eines Skandals um angebliche Alkoholexzesse und sexuelle Übergriffe. Mareen Linnartz

Vor zehn Jahren wurde sie mit ihren umstrittenen Erziehunsgmethoden weltbekannt: Amy Chua, die ihre beiden Kinder bis zum Äussersten fordert. Foto: Keystone

Sie hat sich jetzt in ihre Villa in New Haven, Connecticut, zurückgezogen und fühlt sich missverstanden. Das Haus ist eine steinerne Festung mit Giebeln, Türmchen, Erkern, Fensterbögen im Tudor-Stil, ein eigenwilliges bis hässliches Imitat vergangener Baukunst. Vor kurzem hat sie sich für das New York-Magazin davor ablichten lassen. Das Bild zeigt eine zierliche Frau in einem knallroten kurzen Kleid, die breitbeinig dasteht und jeweils rechts und links einen weissen wuscheligen Hund an einer kurzen Leine hält. Unklar, welche Botschaft Amy Chua in die von ihr gerade als feindlich empfundene Welt damit senden wollte: Hier sehen Sie eine Frau, die nichts so schnell umhaut? Die selbst bei ihren Haustieren die Zügel fest in der Hand hat? Oder der man besser nicht zu nahe kommt?

Amy Chua ist die «Tiger Mom», ihr Buch «Die Mutter des Erfolgs. Wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte» brachte ihr vor zehn Jahren viele wütende Beschimpfungen, aber auch weltweite Aufmerksamkeit ein: Eine Amerikanerin, Kind chinesischer Immigranten, so die Rezension des Werkes, lese den verweichlichten westlichen Müttern mal die Leviten. Chuas Erziehungsansatz: Man müsse seine Kinder fordern, wenn man sie wirklich liebe, und kann dafür auch mal bis zum Äussersten gehen.

«Wenn ich den Weg des geringsten Widerstandes ginge, wäre ich keine gute Mutter», wurde Chua zitiert.

Sie drohte der älteren Tochter Sophia, ihre Kuscheltiere zu verbrennen, sollte sie nicht weiter Klavier üben, und der jüngeren Louisa, genannt Lulu, bei einem ähnlichen Vergehen ihr heissgeliebtes Puppenhaus der Heilsarmee zu spenden. Als Lulu einmal stolz eine selbstgemalte Geburtstagskarte überreichte, war die Reaktion der Mutter nicht Dankbarkeit, sondern Empörung: Die Karte war nicht schön genug! «Wenn ich den Weg des geringsten Widerstandes ginge, wäre ich keine gute Mutter», wurde Chua damals zitiert, und: «Leute, die ihre Kinder stundenlang fernsehen lassen, kritisieren mich jetzt dafür, dass ich meine Tochter zwinge, regelmässig ein Instrument zu spielen und gewissenhaft Hausaufgaben zu machen.»

Amy Chua aber ist auch Jura-Professorin in Yale, war sie damals schon, und als solche hat die 58-Jährige nun ein Problem. Sie ist nicht irgendeine Professorin, sondern eine, die heraussticht. Gerne glänzt sie mit ihrer fachlichen Expertise in Fernsehsendungen, zeigt sich an der Seite ihrer Freundin Wendi Murdoch, der früheren Frau von Rupert Murdoch, und freut sich auf Twitter über den Erfolg ihres ehemaligen Studenten Ronan Farrow, Sohn von Woody Allen und Mia Farrow, der durch seine Recherchen zu Harvey Weinstein den Filmproduzenten selbst zu Fall und die «Me Too»-Debatte mit ins Rollen brachte.

Ausschweifend gefeiert

Chua soll nun in ihrer Tudor-Festung mit ihren Studenten und Studentinnen in den vergangenen Wintermonaten recht feucht-fröhlich gefeiert haben, in normalen Zeiten diskussionswürdig, in Pandemie-Zeiten aber ein klarer Verstoss gegen Corona-Regeln. Die Leitung der Universität hat ihr deswegen untersagt, Kurse in kleineren Gruppen für Erstsemester zu geben. Das klingt nach einem eher lässlichen Vergehen und einer vertretbaren Strafe, hätte die Yale Daily News nicht noch enthüllt, dass Chua bereits 2019 eine Geldstrafe bezahlen musste. Sie hatte wohl exzessiv mit ihren Studierenden getrunken und dabei auch die eine oder andere schlüpfrige Bemerkung fallen gelassen. Damals verpflichtete sie sich, keine weiteren Einladungen nach Hause auszusprechen, was sie offenbar nicht davon abhielt, es doch zu tun.

Und dann ist da ja noch die Sache mit ihrem Mann, Jed Rubenfeld, 62, ebenfalls Jura-Professor in Yale, eine Koryphäe. Seit vergangenem Sommer darf er für zwei Jahre nicht mehr unterrichten und bekommt keine Bezüge. In mindestens drei Fällen soll er Studentinnen belästigt haben, verbal, aber auch, indem er versuchte, sie zu küssen. Aus dem «Power-Paar», dem unsichtbaren Mittelpunkt der juristischen Fakultät in Yale, ätzen amerikanische Medien, seien nun «Parias» geworden, Menschen, die man meidet, damit sie einen nicht mit in die Tiefe reissen. Über Jahre war deren Liebesgeschichte zu schön gewesen: Er, weiss, intellektuell, im Auftreten solide und bieder; an seiner Seite sie, das Kind von Einwanderern, die kaum Englisch sprachen, eine Aufsteigerin, gerne mit Röhrenjeans, Ugg-Boots und Kreolen an den Ohren unterwegs, eine, so wird sie gerne beschrieben, geradezu «mädchenhafte» Erscheinung. Zusammen: die «Chubenfelds».

Zu deren Verteidigungstaktik gehört nun: Sie sind sich keiner Schuld bewusst. Rubenfeld schwor schon im vergangenen Jahr, er habe zu keiner Zeit eine «sexuelle Beziehung» zu einer seiner Studentinnen gehabt, und schweigt seitdem weitgehend. Chua gibt vereinzelt Interviews, in denen sie sich verteidigt und Verschwörungsgedanken spinnt. Könnte es ihr vielleicht nachhaltig übel genommen worden sein, dass sie sich 2018 für den umstrittenen Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh eingesetzt hatte, dem versuchte Vergewaltigung vorgeworfen wurde? Auch er: ein Yale-Absolvent. Und ihr Mann? Hängt ihm vielleicht noch nach, dass er eine eher nicht mehrheitsfähige Sicht auf die juristische Bewertung von Vergewaltigungen hatte, die er 2014 auch in einem umstrittenen Kommentar in der New York Times kundtat? Darin warnte er davor, dass Sex unter Alkoholeinfluss zu leicht als Vergewaltigung gewertet werden könnte. Geht es womöglich gar nicht um Grenzüberschreitungen der Chubenfelds – sondern, Atom-Wort: um Cancel Culture?

Die Tigermutter stellt jetzt lieber ihr Familienglück auf Twitter aus.

Die kämpferische Chua flankiert ihre Mutmassungen mit einem 67-Seiten umfassenden PDF auf ihrer Homepage, darin schriftliche Erklärungen von Studierenden, die sie und ihre Art zu lehren preisen. Es finden sich darin vor allem Biografien von weniger Privilegierten, die Chuas eigener ähneln. Der Subtext: Hier soll einer an den Karren gefahren werden, die gerne auch mal unliebsam ist, die aber in Wirklichkeit die Stimme all derjenigen ist, die nicht in elitären Verhältnissen aufgewachsen sind. Sie als «einzige asiatischstämmige Frau» an der Fakultät könne sich nicht vorstellen, dass irgendein anderer «mit so einer Respektlosigkeit» behandelt werden würde wie sie, wütete Chua auf Twitter.

Die Sommerpause in Yale steht an, ein Jahr noch, dann darf Jed Rubenfeld wieder zurück an den Campus. Was wird aus Amy Chua? Sie zürnt und wettert weniger, die Tigermutter stellt lieber ihr Familienglück auf Twitter aus und manchmal auch kleinere Tragödien: Einer ihrer beiden weissen Hunde ist kürzlich gestorben. Sophia und Lulu haben in Yale und Harvard standesgemäss studiert, von der älteren Tochter postet sie Verlobungsfotos im Gegenlicht. Und unter ein Familientreffen mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester Cindy, die das Down-Syndrom hat, schreibt Chua, was die wahre Bedeutung der Erziehung nach Tiger-Art eigentlich sei: Nämlich «gemeinsam durch dick und dünn zu gehen». Und sich dabei immer, immer zu «unterstützen».

Fehler gefunden?Jetzt melden.