Appell des Bundespräsidenten – Neues Virus: Parmelin mahnt zur Vorsicht – und ruft zur Impfung auf Virologen halten Omikron für weniger gefährlich als befürchtet. Trotzdem verschärft der Bund die Massnahmen gegen die neue Corona-Mutation. Denis von Burg Adrian Schmid

Jetzt ist Impfen erst recht angesagt: Bundespräsident Guy Parmelin ruft wegen der neuen Virusvariante zum Impfen und Boostern auf. Foto: Keystone

Die in Südafrika aufgetauchte Corona-Variante versetzt die Welt in Aufregung und gibt Anlass zur Sorge. Jetzt wendet sich Bundespräsident Guy Parmelin mit einem Appell an die Schweizer Bevölkerung und mahnt zur Vorsicht. Insbesondere den Südafrika-Heimkehrern redet er ins Gewissen.

«Wie oft in dieser Krise gibt es wieder Entwicklungen, die uns Sorgen machen», sagt Parmelin gegenüber der SonntagsZeitung. Der Bundesrat verfolge die weltweite Situation und die Lage in der Schweiz sehr genau und werde bei Bedarf entsprechende Vorkehrungen treffen. Er fordert die Bevölkerung auf, sich auf die neue Situation einzustellen und Vorsicht walten zu lassen. «Es ist wichtig, dass sich alle Menschen ihrer Verantwortung bewusst sind und sich an die Vorsichtsmassnahmen und die Vorgaben des Bundes und der Kantone halten.»