1,3-Millionen-Kredit genehmigt – Neues Uni-Ausbildungsgebäude für Medizin kann geplant werden Berns Grosser Rat hat am Mittwoch einen Kredit von 1,3 Millionen Franken für die Planung eines neuen Uni-Ausbildungsgebäudes gesprochen. Damit wird ein Architekturwettbewerb durchgeführt.

Auf dem rot gekennzeichneten Baufeld des Masterplans Inselareal soll das neue Medizin-Ausbildungsgebäude entstehen. Grafik: zvg/Kanton Bern

Berns Grosser Rat hat am Mittwoch einen Kredit von 1,3 Millionen Franken zugunsten des geplanten Ausbildungsgebäudes Medizin der Universität Bern genehmigt. Das Geld wird der Vorbereitung und Durchführung eines Architekturwettbewerbs dienen.

Das 300-Millionen-Projekt gehört zu jenen Bauvorhaben des Kantons Bern, welche die Kantonsregierung kürzlich als prioritär bezeichnet hat. Es soll bis 2033 auf dem Insel-Areal verwirklicht werden, zusammen mit einem Neubau für die Forschung und die vorklinischen Praktika.

Die Berner Regierung will langfristig die Medizinische Fakultät der Uni Bern auf dem Insel-Areal konzentrieren und so den Medizinalstandort Bern stärken. Auch die Erhöhung der Studienplätze in der Humanmedizin an der Uni Bern machte der Regierungsrat als Begründung für den Kreditantrag geltend. Diese Erhöhung habe den Raumbedarf vergrössert.

Die Ausbildungs- und Lernorte der Medizinstudierenden sind derzeit in Bern auf verschiedene Standorte aufgeteilt, beispielsweise auf das ehemalige Kino Alhambra und das Renferhaus auf dem Areal des ehemaligen Zieglerspitals. Der Grosse Rat stimmte dem Kreditbegehren einstimmig zu.

chh/sda

Fehler gefunden?Jetzt melden.