Neues Transparenzgesetz – Christoph Blocher investiert über eine halbe Million in Wahlkampf der SVP Die Schweiz rätselt seit langem, wie viel Geld der SVP-Doyen in den Wahlkampf der Volkspartei investiert. In der «Rundschau» hat er nun das Geheimnis gelüftet.

Rund 550’000 Franken hat er in den aktuellen Wahlkampf der SVP investiert: Christoph Blocher. Foto: Keystone

SVP-Doyen Christoph Blocher investiert über eine halbe Million Franken in den Wahlkampf der SVP. Für die kommenden Wahlen seien es in «etwa 550’000 Franken», sagt er im Gespräch mit der SRF-«Rundschau». In die Partei direkt investiere er jedoch nichts, er unterstütze nur einzelne Kampagnen mit Spenden. Anlass dieser Offenlegung sind neue Transparenzregeln für Parteien: Ab diesen Wahlen müssen sie die Zahlen veröffentlichen.

Die EWR-Abstimmung sei Blochers teuerste Kampagne gewesen. Da habe er mehrere Millionen aus der eigenen Tasche bezahlt. Die SVP stelle ihm jeweils Gesuche für Kampagnen. Er entscheide dann von Fall zu Fall, ob er sich beteilige.

Mit seiner Spende belege Blocher jedoch nicht den Spitzenplatz. Fast doppelt so viel investiere Carmita Burkard-Kroeber. Die Sika-Erbin habe den Grünen eine Million Franken zukommen lassen.

