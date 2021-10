Souvenirladen wird zu Café-Bar – Neues «Tivoli» im Interlakner Osten Am Standort des ehemaligen Souvenirladens Bazar Tivoli im Osten von Interlaken ist die Tivoli Café Bar entstanden. Das Lokal geht am Mittwoch in Betrieb. pd

Die neue Café-Bar Tivoli im Osten von Interlaken. Vorher wurden in diesem Lokal Souvenirartikel verkauft. Foto: PD

In den vergangenen Monaten hat sich der Souvenirladen Bazar Tivoli in Interlaken-Ost in einen Gastrobetrieb verwandelt. Nun sind die Bauarbeiten abgeschlossen und die neue Tivoli Café Bar öffnete am vergangenen Wochenende erstmals ihre Türen, teilen die Betreiber mit.

Ab Mittwoch ist die neue Café-Bar nun regulär zwischen Mittwoch und Samstag geöffnet. «Es ist toll, dass wir nach einer langen Planungsphase endlich Gäste bewirten können!», freut sich Jana Alscher, eine der beiden Betreiberinnen der Tivoli Café Bar.

Geschäft bleibt in der Familie

Der neu entstandene Gastrobetrieb trägt seinen Namen nicht ohne Grund: Das gleichnamige vorherige Souvenirgeschäft wurde von den Grosseltern und später von der Tante der beiden jetzigen Geschäftsführerinnen Brit und Jana Alscher betrieben. «Uns ist es sehr wichtig, dass der Name an das Werk unserer Grosseltern erinnert. Sie haben den Bazar Tivoli über 50 Jahre erfolgreich geführt und es ist schön, dass wir das Geschäft in anderer Form übernehmen konnten», stellt Brit Alscher klar.

Den Betreiberinnen liegt es primär am Herzen, dass sich Einheimische im Tivoli wohlfühlen. «Wir möchten das Ostquartier von Interlaken beleben und ein Treffpunkt für die ‹Bödeler› werden», wünschen sich Brit und Jana Alscher.

Acht Biere im Offenausschank

Acht bis zehn Biere im Offenausschank stehen den Gästen zur Auswahl. Bei der Bierauswahl steht die Herkunft im Vordergrund: «In unsere Zapfhähne gelangen nur Biere aus Schweizer Brauereien. Wir wollen die Schweizer Bierkultur und in erster Linie die vielen Mikrobrauereien unterstützen», betont Jana Alscher. Die Tivoli Café Bar ist vorwiegend auf Getränke spezialisiert.

Es werden aber auch Snacks wie Brezeln oder Apéroplatten angeboten. Neben der Kulinarik werden im Tivoli Kulturanlässe oder gesellige Spielturniere stattfinden. «Wir möchten lokalen Kulturschaffenden eine Plattform bieten», versichert Brit Alscher.

