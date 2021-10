Walk-in-Prinzip in Grindelwald – Neues Testzentrum im Terminal ist ab sofort offen Die Jungfraubahnen und die Apotheke Portmann lancieren im Terminal in Grindelwald Grund ein Walk-in-Testzentrum. Es ist ab sofort offen.

Peter Portmann (l.) und Urs Kessler eröffneten am Freitag im Grindelwald-Terminal das Walk-in-Testzentrum. Foto: PD

Das neue Testzentrum im Grindelwald-Terminal hat seinen Betrieb aufgenommen. Die Jungfraubahnen stellen das bestehende Sanitätszimmer, das sich gleich neben den Schaltern in der Haupthalle befindet, gratis zur Verfügung. Dies schreibt das Bahnunternehmen in einer Mitteilung. Betrieben wird das Zentrum von Mitarbeitenden der Apotheke Dr. Portmann. Angeboten werden PCR- wie auch Antigen-Schnelltests. Das Testzentrum soll mithelfen, einem Bedürfnis der inländischen und ausländischen Gäste nachzukommen, sich testen zu lassen.

Am Freitag haben Peter Portmann und Urs Kessler das Zentrum offiziell eröffnet. Das Testzentrum ist jeden Tag geöffnet und funktioniert nach dem Motto «First come, first served». Die detaillierten Angaben zu den Öffnungszeiten und den Preisen des Testzentrums im Terminal sind auf der Website der Apotheke Dr. Portmann ersichtlich. Genutzt werden kann das Testzentrum von allen: Sei es für einen PCR- Test für die nächste Ferienreise ins Ausland oder die Heimreise der internationalen Gäste aus der Schweiz ins Herkunftsland.

Reisende, die ein gültiges Ticket zum Jungfraujoch besitzen, erhalten gemäss den Jungfraubahnen 10 Franken Reduktion auf den Testpreis.

Die Halle im Terminal in Grindelwald Grund. Dort befindet sich neu auch das Walk-in-Testzentrum. Foto: Adrian Moser

pd/ngg

