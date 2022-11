Kommission empfiehlt Kredit – Grossratskommission für Bau eines neuen Polizeizentrums Die Kommission des bernischen Grossen Rates empfiehlt den Kredit von 343 Millionen Franken zur Annahme. Nun entscheidet das Kantonsparlament.

So soll das neue Polizeizentrum in Köniz aussehen. Die Visualisierung stammt vom September 2021. Visualisierung: MBA Architekten AG

Der Bau des neuen Polizeizentrums in Köniz rückt näher. Die vorberatende Kommission des bernischen Grossen Rates empfiehlt den Kredit von 343 Millionen Franken zur Annahme. Das letzte Wort hat das Kantonsparlament.

Bereits 2017 habe der Grosse Rat dem Standort in Köniz-Juch zugestimmt, rief die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission am Dienstag in Erinnerung. Nun sei das Vorhaben bereit für die Ausführung.

Mit der Erstellung des Polizeizentrums wird eine Totalunternehmung beauftragt. Dieses Modell bedinge eine straffe Kostenkontrolle, betont die Kommission. Der Bauherr müsse die Kosten während der gesamten Projektierungs- und Realisierungsphase konsequent kontrollieren, damit die Kosten eingehalten werden könnten.

Im Jahr 2018 hatte der Regierungsrat noch mit Gesamtkosten von 270 Millionen Franken gerechnet. Im vergangenen August legte er dem Parlament ein Kreditbegehren von 343 Millionen Franken vor.

SDA/law

