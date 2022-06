Burgkirche Ringgenberg – Neues Pfarrteam für drei Oberländer Gemeinden Am denkwürdigen Pfingstgottesdienst wurde das neue Pfarrteam, Nicole Staudenmann und Matthias Inniger, in der Burgkirche feierlich ins Amt eingesetzt. Monika Hartig

Das neue Pfarrteam der Kirchgemeinde Ringgenberg: Pfarrer Matthias Inniger und Pfarrerin Nicole Staudenmann. Foto: Monika Hartig

Mit einem Pfingstchoral von Johann Sebastian Bach eröffnete Organist David Abgottspon am Pfingstsonntag den Gottesdienst in der Burgkirche Ringgenberg. Pfarrer Lukas Stettler, Beauftragter des Synodalrats, predigte in der nahezu voll besetzten Kirche darüber, wie die verheissene göttliche Kraft uns in schweren Zeiten neuen Aufwind verleihen und durchs Leben tragen kann. Der Höhepunkt des Pfingstgottesdiensts war die feierliche Amtseinsetzung des neuen Pfarrteams.