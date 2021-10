Berner Medium «Hauptstadt» – Neues Onlineportal steht auf der Startrampe Eine Gruppe von Medienschaffenden will für Bern ein Onlineportal lancieren. Am Dienstag ist die Geldsammlung angelaufen. Über 750 Abonnenten registrierten sich am ersten Tag. Stefan Schnyder

Jürg Steiner, Marina Bolzli und Joël Widmer (von links) präsentieren im Restaurant Chun Hee das Konzept für das Onlineportal «Hauptstadt». Foto: Anthony Anex (Keystone)

In Bern geht ein neues Medienprojekt an den Start. Eine Gruppe von rund fünfzehn Medienschaffenden will das Berner Onlineportal «Hauptstadt» lancieren. Die führenden Köpfe des Projekts sind die frühere BZ-Redaktorin Marina Bolzli, der ehemalige BZ-Redaktor Jürg Steiner sowie Joël Widmer, der Co-Politikchef der Blick-Gruppe war. Sie stellten am Dienstag das Projekt in Bern vor.

Das Datum war nicht zufällig gewählt. Gleichentags erfolgte der Zusammenschluss der Redaktionen von «Berner Zeitung» und «Bund». Die beiden Titel werden mit dem gleichen Konzept wie bisher erscheinen – digital wie auf Papier, aber kantonale und lokale Themen bearbeitet künftig eine gemeinsame Redaktion. «Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um in Bern ein anderes Medium zu gründen», sagte Marina Bolzli.