Schadaugärtnerei in Thun – Neues Museum würde über

40 Millionen Franken kosten Laut einer Machbarkeitsstudie müssten in ein neues Kunstmuseum in der Schadaugärtnerei 42 Millionen Franken investiert werden. Der Gemeinderat sieht das Potenzial, aber auch Hürden. PD/gbs

Das Areal der Schadaugärtnerei in Thun wird aktuell von verschiedenen Vereinen kulturell und gastronomisch zwischengenutzt. Foto: Christoph Gerber

Angefangen hat alles mit einem Postulat, das im September 2018 im Stadtrat eingereicht wurde. EVP-Parlamentarier Jonas Baumann brachte die Idee ins Spiel, ein neues Kunstmuseum auf dem Areal der Schadaugärtnerei zu prüfen. Nachdem sich der Gemeinderat zur Vision grundsätzlich wohlwollend geäussert hatte, nahm der Stadtrat den Vorstoss im Februar 2019 mit 34 zu 3 Stimmen an. Kritische Fragen zielten damals hauptsächlich darauf ab, was denn mit der Fläche des heutigen Kunstmuseums im Thunerhof geschehen würde.

«Grundsätzlich ist der Gemeinderat der Idee gegenüber positiv eingestellt, zumal er gemäss einem aktuellen Legislaturziel das Gebiet Schadau noch attraktiver gestalten will.» Aus der Medienmitteilung der Stadt

Inzwischen hat der Gemeinderat die vertiefte Prüfung, ob und wie ein Kunstmuseum in der Schadaugärtnerei realisiert werden könnte, abgeschlossen. «Grundsätzlich ist der Gemeinderat der Idee gegenüber positiv eingestellt, zumal er gemäss einem aktuellen Legislaturziel das Gebiet Schadau noch attraktiver gestalten und es schrittweise zu einem vielfältig genutzten, öffentlichen Erlebnisraum entwickeln will», schreibt die Stadt in einer am Donnerstag verschickten Medienmitteilung.

Dreimal so viel Fläche benötigt

Gemäss der nun vorliegenden Machbarkeitsstudie weist das Museumsprojekt Potenzial auf. Es stellen sich aber auch verschiedene Herausforderungen. Die Studie zeige klar auf, dass eine Neukonzeption mit einer räumlichen Vergrösserung einhergehe. «Ein neues Museum benötigte idealerweise rund dreimal so viel Fläche wie das heutige im Thunerhof», heisst es. Es würde dadurch aber stark an Bedeutung gewinnen und sich zu einem «mittelgrossen Schweizer Museum mit grösserer Strahlkraft» und höheren Besuchszahlen entwickeln.

Möglich würden grössere Wechselausstellungen ohne zwischenzeitliche Schliessungsphasen während des Ausstellungsauf- und -abbaus, wie dies heute der Fall ist. Die bestehende Sammlung erhielte einen grösseren Stellenwert. Zudem könnten auch die heutigen Aussenstandorte wie das Lager und die Kunstküche an einem Ort vereint werden.

Das Areal der Schadaugärtnerei in Thun (Bildmitte) auf einer Aufnahme aus dem Herbst 2020. Ein politischer Vorstoss zielt darauf ab, das Kunstmuseum auf diesem Gebiet zu realisieren. Foto: Christoph Gerber

Nötig wäre Anpassung der ZPP

Als idealer Standort für das neue Museum wird in der Studie der Platz gegenüber der Scherzligkirche erwähnt. «Die bestehenden Bauten der Schadaugärtnerei könnten als Ergänzung oder zur Nutzung von Synergien, zum Beispiel mit einer künftigen Jugendherberge, dienen», hält die Stadt fest. Auch die Jugendherberge-Idee geht auf einen überwiesenen Vorstoss im Thuner Stadtrat zurück. «Grundsätzlich wäre ein repräsentatives Gebäude mit genügend Abstand zur Wohnsiedlung denkbar und quartierverträglich», findet die Stadt.

Die Gärtnerei müsste von der Zone W3 in die Zone W4 aufgezont werden, um für Bauten mit kultureller Nutzung eine Fassadenhöhe von 13 Metern zu ermöglichen.

Nötig für einen solchen Bau wäre indes eine Anpassung der Zone mit Planungspflicht (ZPP) J Schadau, von der ein Teil die Schadaugärtnerei umfasst. Die Gärtnerei müsste von der Zone W3 in die Zone W4 aufgezont werden, um für Bauten mit kultureller Nutzung eine Fassadenhöhe von 13 Metern zu ermöglichen. Die geplante Aufzonung, die Gebäudehöhen von maximal 13 statt 10 Metern erlauben würde, war einer der zentralen Kritikpunkte von Anstössern im Rahmen der Mitwirkung zur laufenden Thuner Ortsplanungsrevision.

Bau würde 35 Millionen kosten

Die Machbarkeitsstudie schätzt die Kosten für den Bau des Museums auf rund 35,3 Millionen Franken. Hinzu kämen rund 7 Millionen Franken für eine zusätzliche Einstellhalle. Die jährlichen Betriebskosten wiederum werden auf 3,84 Millionen Franken geschätzt. Die üblichen Einnahmequellen wie Ticketverkauf, Shop oder Events könnten die Mehraufwände nicht decken.

«Die Grundinvestitionen wären für den Thuner Finanzhaushalt nur mit einer Verschuldung oder Steuererhöhung tragbar.» Aus der Medienmitteilung der Stadt

«Die Grundinvestitionen wären für den Thuner Finanzhaushalt nur mit einer Verschuldung oder Steuererhöhung tragbar», resümiert die Stadt in der Mitteilung. Wie bei den meisten Museumsprojekten sei daher eine externe Finanzierungshilfe – etwa durch Privatpersonen, Stiftungen oder Unternehmen – nötig, auch für den künftigen Betrieb.

Zurzeit ist das Kunstmuseum Thun im Erdgeschoss des Thunerhofs beheimatet. Foto: Franziska Streun

Für Kultur-Nutzung reserviert

Obschon der Gemeinderat in einem Kunstmuseum am neuen Standort Chancen für Bevölkerung, Wirtschaft und Tourismus sieht, gibt er auch die erwähnten Herausforderungen bezüglich Finanzierung oder Zonenplananpassung zu bedenken. «Ungeklärt ist zudem auch die Frage, was nach dem Auszug des Kunstmuseums mit dem Thunerhof geschehen würde», schreibt die Stadt.

Trotz der Hürden und der gegenwärtig ungewissen Finanzierbarkeit hat der Gemeinderat beschlossen, das Areal «vorläufig für eine entsprechende öffentliche kulturelle Nutzung zu reservieren». Die Kulturabteilung wurde zudem beauftragt, Rückmeldungen zur Idee eines Museums in der Schadaugärtnerei zu sammeln und auszuwerten. Gleichzeitig sollen auch andere Ideen wie die Jugendherberge weiterverfolgt werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.