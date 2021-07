Tödliche Erkrankung – USA lassen neues Medikament gegen Pocken zu Obwohl die Krankheit seit Jahrzehnten ausgerottet ist, wurde in den USA der dritte Wirkstoff gegen sie zugelassen. Gründe dafür sind Bioterrorismus und die Klimaerwärmung. Martina Frei

Der tauende Permafrost könnte mit Pocken infizierte Leichen freilegen. Foto: Alamy Stock Photo

Die Meldung war unscheinbar, aber sie hat es in sich: Am 6. Juni liess die US-Arzneimittelbehörde FDA ein Medikament gegen Pocken zu – also gegen eine Erkrankung, die seit über 40 Jahren ausgerottet ist. In der Schweiz gab es seit 1963 keinen Erkrankungsfall mehr, weltweit wurde 1977 der letzte bekannt.

Bereits 2018 hatte die FDA ein erstes Medikament gegen Pocken zugelassen. Weder bei Brincidofovir noch bei Tecovirimat, wie die Wirkstoffe heissen, wurde die Wirksamkeit an Menschen erprobt – wie auch, bei einer Erkrankung, die es längst nicht mehr gibt und die so gefährlich ist, dass Tests an Menschen unverantwortlich wären.