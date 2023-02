Stärkung der Luchspopulation – Neues Luchspaar lebt im Tierpark Bern Im Tierpark Dählhölzli gibt es seit Anfang Februar ein Luchspärchen zu bestaunen. Der künftige Nachwuchs der Wildkatzen soll ausgewildert werden.

Der Tierpark Bern bietet zwei Luchsen seit Februar ein neues zuhause. Foto: Tierpark Bern/PD

Der Tierpark Bern hat im Februar zwei Luchse in seinen Gehegen empfangen. Das Weibchen und das Männchen sollen Nachwuchs erhalten, welcher künftig ausgewildert werden soll.

Die beiden Luchse kommen aus tschechischen Zoos, teilte der Tierpark Bern am Donnerstag mit. Das Ziel ist, dass sie sich vermehren und die Jungen anschliessend in Kooperation mit der Interessengemeinschaft «Linking Lynx» in Deutschland ausgewildert werden.

Deshalb sollen sie während der Jungenaufzucht möglichst ohne Einfluss von Menschen gehalten werden. Der Tierpark hat aus diesem Grund eine Anlage so gestaltet, dass nur wenige Einblicke auf die Tiere möglich sind.

Durch die Auswilderung soll die Luchspopulation in der Wildnis gestärkt werden. «Linking Lynx» will den Luchsbestand von den Karpaten bis in den Jura und in die Westalpen stabilisieren und verbinden, war in der Mitteilung des Tierparks zu lesen.

Der Nachwuchs der Tiere soll ausgewildert werden. Foto: Tierpark Bern/PD

