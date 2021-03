Fachhochschule in Huttwil – Neues Leben in alten Liegenschaften Ein Lagerhaus an der Eriswilstrasse, die ehemaligen Restaurants Sonne und Hirschen: Studierende zeigen auf, wie sie genutzt werden könnten. Jürg Rettenmund

So wird das ehemalige Lagerhaus an der Eriswilstrasse bereits heute ins Zentrum gerückt: Visualierung der Architekturstudierenden. Visualisierung: PD

Es fällt trotz seiner Grösse nicht auf den ersten Blick auf: Das ehemalige Lagerhaus an der Eriswilstrasse. Das dürfte an seiner Lage etwas ausserhalb des Ortskerns liegen. Errichtet hat es die Kolonialwarenhandlung Minder an der Marktgasse im Jahr 1888. Im Rahmen ihrer Arbeit im Fachbereich Architektur der Berner Fachhochschule nehmen es Flavio Antonello und Silvan Baeriswyl in den Fokus.

Sie sehen es als ideales Objekt für ein regionales Warenhaus mit zentraler Anlaufstelle für Ausflüge und Entdeckungstouren. Im Bauinventar von Huttwil ist es als seltener Bautyp beschrieben, der zudem weitgehend original erhalten ist.