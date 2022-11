Biotop bei Tramelan – Neues Leben im Hochmoor von La Chaux Das Torfmoor La Chaux bei Tramelan im Berner Jura ist in den vergangenen drei Jahren revitalisiert worden. Erfolgreich, wie sich nun zeigt.

In dreijähriger Bauzeit wurden rund 10 Hektaren des Torfmoores La Chaux bei Tramelan renaturiert. Foto: Kanton Bern

Erste Beobachtungen deuten darauf hin, dass der Grundwasserspiegel auf Grund der Revitalisierungsmassnahmen gestiegen ist, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Mittwoch mitteilte.

Um dies zu erreichen, waren alte Gräben zugeschüttet worden, die das Gebiet früher zur Torfgewinnung entwässerten. Das Moor wurde auf einer Fläche von zehn Hektaren renaturiert.

Das Hochmoor von «La Chaux» an der Bern-jurassischen Kantonsgrenze ist von nationaler Bedeutung und gilt als Hotspot der Biodiversität. Der Grundwasserspiegel wird weiter beobachtet, um festzustellen, ob die Renaturierung ihre Wirkung erzielt. Auch die Entwicklung der Vegetation wird in die Beobachtungen einbezogen. Die Sanierung der Landwirtschaftswege in dem Gebiet ist für 2023 geplant.

Das Torfmoor wurde früher von der Armee genutzt. Im Boden befinden sich noch immer Munitionsreste. Die Renaturierungsarbeiten wurden von einem Minenräumteam der Schweizer Armee begleitet.

Die Renaturierung kostete, ohne die Minenräumungskosten, 1,9 Millionen Franken. Der Kostenrahmen und der Zeitplan wurden eingehalten. Das Projekt wurde finanziert vom Bund, dem Kanton Bern und mehreren Fonds und Stiftungen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.