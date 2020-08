Sternen Aeschi war länger zu – Neues Leben im ältesten Gasthaus Der fast 500-jährige Sternen im Dorf Aeschi wurde verkauft und nach 16-monatigem Dornröschenschlaf wiedereröffnet. Neu gibts Bagels statt Bernerplatte. Jürg Spielmann

Das Gasthaus Sternen wurde 1531 erbaut. Über ein Jahr war es geschlossen, nun wurde es von Esther Barua-Hari unter dem Namen «Bagels & More im Sternen» wiedereröffnet Foto: Jürg Spielmann

Vor 489 Jahren als ältestes Gasthaus im Berner Oberland erbaut, stand die Zukunft des Sternen zuletzt in ebendiesen. Dies, weil die Besitzergeschwister Doris und Urs Hari per Ende März des letzten Jahres beschlossen, den elterlichen Betrieb zu schliessen und ihre Kräfte fortan in ihrem zweiten Haus, dem Gästehaus Seeblick, zu bündeln.