Das Volk entscheidet – Neues Leben für das Zimmerwalder Dorforiginal Seit fünf Jahren steht das Wiedmer-Haus in Zimmerwald leer. Schon länger will es das Dorf wieder beleben. Am Sonntag folgt der nächste Schritt. Sheila Matti

Das Wiedmer-Haus, mitten in Zimmerwald, soll saniert werden. Foto: Raphael Moser

Das dunkle Loch. So werde das Wiedmer-Haus im Dorf genannt. Das Gebäude steht mitten in Zimmerwald, zwei Stockwerke hoch, etwa 200 Jahre alt. Dunkle Holzbalken dominieren die Fassaden, der Blick durch die Fenster in die leeren Stuben und ungenutzten Räume offenbart Düsternis und Tristesse. Normalerweise.

Der Advent hat Licht zurück ins Haus gebracht. 24 liebevoll gestaltete Boxen stehen hinter den Glasscheiben, umgeben von kleinen Lichtern und Tannenzweigen. Eine Corona-taugliche Variante der sonst stattfindenden Adventsfenster, ohne Apéro, im Freien, mit genügend Abstand.