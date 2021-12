Kreislaufwirtschaft kommt in Mode – Neues Leben für alte Klamotten Eine Zwischennutzung macht es möglich, dass an Berns bester Lage ein Laden Altkleider verkauft. Ein Beispiel für den Trend der Kreislaufwirtschaft. Rahel Guggisberg

Der Kleiderhaufen fällt auf: Immer wieder halten Kundinnen und Kunde vor dem Schaufenster des neuen Ladens Rework. Foto: Nicole Philipp

Das Schaufenster an Berns teuerster Shoppingmeile fällt auf: Ausgestellt ist ein gut meterhoher Berg mit alter Kleidung. Der Anblick bildet einen krassen Gegensatz zu den Schaufenstern der umliegenden Läden, wo versucht wird, brandneue Ware möglichst schön zu präsentieren.

Das Geschäft mit dem auffallenden Auftritt heisst Rework und ist bis Ende Mai 2022 an diesem Topstandort eingemietet. Es handelt sich um einen sogenannten Pop-up-Store, eine Zwischennutzung. Das Unternehmen verfolgt ein alternatives Kleiderkonzept mit auseinandergeschnittenen, neu zusammengenähten Zweithandkleidern. «Wir kreieren Textilien aus gebrauchtem Material. Das schont Ressourcen», sagt die 39-jährige Co-Geschäftsführerin Laura Weber. Die Bernerin war zuvor als Einkäuferin für das Kleidergeschäft Fizzen tätig, studierte in Basel Modedesign. Ihr Motto ist: «Abfall ist bloss eine Ressource am falschen Ort.»