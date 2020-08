Erleichterungen für Eltern – Neues Kita-Reglement der Stadt Bern gilt ab Anfang 2021 Nach Verzögerungen durch den Corona-Lockdown sollen die neuen Regeln betreffend Kinderbetreuung im neuen Jahr in Kraft treten. sda/sis

In der Stadt Bern gilt ab 2021 ein neues Reglement für Kindertagesstätten. Keystone

Anfang 2021 tritt in der Stadt Bern ein neues Reglement für Kindertagesstätten in Kraft. Dieses bringt Änderungen bei der Finanzierung mit sich.

Durch die Aufhebung der Tarifobergrenze müssen besonders Eltern von Kindern unter einem Jahr mit höheren Tarifen rechnen, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

Zur Abfederung der Mehrkosten hat der Stadtrat einen Zuschlag für Säuglinge beschlossen, der abhängig vom Einkommen berechnet wird.

Wie bisher sollen auch Eltern mit einem minimalen Betreuungsbedarf in den Genuss eines Betreuungsgutscheins kommen. Zudem können sich alle Eltern, gegenüber dem tatsächlich ausgewiesenen Anspruch, maximal einen zusätzlichen Tag pro Woche vergünstigen lassen.

Eltern werden mit dem neuen Reglement auch ehrenamtliche und freiwillige Arbeit für die Bemessung eines Betreuungsgutscheins geltend machen können. Sie hat den gleichen Stellenwert wie Erwerbsarbeit oder eine anerkannte Ausbildung.

Ausserdem können in der Stadt Bern wohnende Eltern ihre Kinder ab 2021 mit einem Betreuungsgutschein auch in einer Kita oder bei einer Tagesfamilie in einer anderem Gemeinde im Kanton Bern vergünstigt betreuen lassen.

Ursprünglich hätten die neuen Regeln bereits per August 2020 eingeführt werden sollen. Wegen des Corona-Lockdowns verzögerte sich dies jedoch. Auf Anfang kommenden Jahres müssen nun alle Betreuungsgutscheine neu berechnet werden. Die Eltern müssen aber nur ein Gesuch einreichen, wenn sich eine Veränderung in der Kinderbetreuung ergibt.