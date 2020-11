Fischsterben am Blausee – Neues Gutachten soll Klarheit bringen Nach Geologe Hans Rudolf Keusen und dem Büro Geotest soll nun ein weiteres Fachbüro ein hydrogeologisches Gutachten erstellen.

Führte teils giftiger Altschotter zum Fischsterben im Blausee? Foto: Susanne Keller

In der Affäre um eine angebliche Grundwasservergiftung im Gebiet des Blausees haben sich die Kontrahenten am Mittwoch an einem runden Tisch getroffen. Sie vereinbarten, dass ein umfassendes hydrogeologisches Gutachten erstellt werden soll.

Wie das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental und die Gemeinde Kandergrund am Donnerstag mitteilten, soll ein unabhängiges Fachbüro das Gutachten erstellen. Zuletzt waren Geologe Hans Rudolf Keusen und das Büro Geotest in ihren jeweiligen Gutachten zum Thema zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen.

Es ist geplant, umfassende Bodenproben durchzuführen, um weitere Erkenntnisse zur Altlastensituation und zu deren Auswirkungen auf die Grundwasserströme zu gewinnen.

Anwesend am Rundtischgespräch waren die Firmen BLS AG, SHB Steinbruch + Hartschotterwerk Blausee-Mitholz AG, Geotest AG, Marti AG, Blausee AG, der Geologe Hans Rudolf Keusen als Sachverständiger der Blausee AG sowie Vertreterinnen und Vertreter des VBS, des Kantons Bern, des Regierungsstatthalteramts und der Gemeinden Kandergrund und Kandersteg.

SDA