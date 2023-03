Öffentlicher Verkehr im Kanton Bern – Neues Gesetz soll Beteiligung an BLS regeln Mit einem neuen Gesetz will der Regierungsrat die Beteiligung des Kantons Bern an der Bahngesellschaft BLS regeln. Es ändert nichts an der Mehrheitsbeteiligung des Kantons.

Die Berner Kantonsverfassung verlangt, dass bedeutende kantonale Beteiligungen in einem Gesetz zu regeln sind. Ein solches fehlte bisher jedoch für das Transportunternehmen BLS. Nun legt der Regierungsrat einen Entwurf vor und schickt ihn bis am 12. Juni in die Vernehmlassung, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Das neue Gesetz ändert nichts am bisherigen Umfang der Kantonsbeteiligung von 55,75 Prozent. Das Gesetz legt den Rahmen fest, in dem der Regierungsrat Aktien der BLS AG und der BLS Netz AG verkaufen oder zukaufen könnte. Der Mehrheitsanteil an der BLS AG soll dabei gewährleistet bleiben. Es legt zudem fest, welche Zwecke der Kanton mit seiner Beteiligung an der BLS verfolgt und wie er bei der Wahrnehmung dieser Interessen vorgeht.

