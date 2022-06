Friedhof Eichfeld Steffisburg – Neues Gemeinschaftsgrab eingeweiht Ein Drittel der Beisetzungen erfolgt heute in Gemeinschaftsgräbern. Steffisburg hat dieser Entwicklung Rechnung getragen.

Das neue Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Eichfeld in Steffisburg. Foto: PD

«Das Verhalten und die Bedürfnisse in Bezug auf mögliche Bestattungsarten haben sich in den letzten

Jahren wesentlich verändert. Das Gemeinschaftsgrab hat in der heutigen Zeit eine grosse Bedeutung.»

Mit diesen Worten begrüsste Gemeinderätin Bettina Joder Stüdle (SP), Departementsvorsteherin Sicherheit, die rund 40 Gäste zur Einweihungsfeier des neuen Gemeinschaftsgrabs «Wiese» auf dem Friedhof Eichfeld. Die Bedeutung des Gemeinschaftsgrabs unterstrich sie mit den über 60 Beisetzungen, die jährlich in Steffisburg auf dieser Grabstätte erfolgen. Dies entspricht rund einem Drittel aller Todesfälle.

Das neue Gemeinschaftsgrab ist eine grosszügige Anlage, die für die nächsten Jahre Platz für Urnenbestattungen bietet und ab 1. Juli der Bevölkerung zur Verfügung steht, wie es in der Medienmitteilung aus Steffisburg weiter heisst. Für das Pfarramt Steffisburg sprach Pfarrerin Veronika Michel über die Bedeutung des guten Abschiednehmens.

Im Schlusswort bedankte sich Bettina Joder Stüdle bei allen an der Umsetzung beteiligten Personen und versprach, dass «wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass der Friedhof als ein Ort der Besinnung, der Ruhe und der Erholung wahrgenommen werden kann, und die Natur und Bäume auf dem Friedhof dazu beitragen, dass unser Friedhof in Zukunft wesentlich mehr sein kann als eine Begräbnisstätte».

pd

