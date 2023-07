Widerstand im Kanton Bern – Neues Gemeinde-GA sorgt für Kritik Immer weniger Leute bezogen die Zugbillette bei der Verwaltung. Bald gibt es ein neues Angebot. Doch es überzeugt nicht alle. Regina Schneeberger

Die Tageskarten der Gemeinden sollen weite Zugfahrten bezahlbar machen. Doch sie sind nicht immer die günstigste Option. Foto: Keystone / Christian Beutler

Nun sind sie da – die Sommerferien. Und damit die Zeit für Ausflüge. In Lugano ein Gelato schlecken, auf dem Vierwaldstättersee mit dem Pedalo fahren oder auf dem Uetliberg die Aussicht geniessen. Wer für die Zugreise dorthin nicht zu tief in die Tasche greifen will, kann bei der Gemeinde eine Tageskarte beziehen. Zwischen 40 und 50 Franken kostet diese – egal, ob mit oder ohne Halbtax. Das Angebot wurde in den vergangenen Jahren allerdings immer seltener genutzt. Viele Ortschaften bestellten weniger Tageskarten oder strichen das Angebot gleich ganz. Die Gemeindetageskarten drohten auszusterben.

Dann setzten sich aber verschiedene Organisationen für deren Weiterbestehen ein. Auch weil noch nicht alle Reisenden digital unterwegs sind. So lancierte Alliance Swiss Pass, die Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs, gemeinsam mit dem Schweizerischen Gemeindeverband und dem Schweizerischen Städteverband das Nachfolgeprodukt. Anfang 2024 wird es eingeführt. Der wohl grösste Unterschied: Bestellten die Gemeinden bislang ein fixes Kontingent an Karten, die sie täglich vergeben können, werden neu alle Ortschaften auf einen gesamtschweizerischen Pool an Tickets zugreifen. Eine gute Lösung für jene, die nach wie vor an der Gemeindetageskarte hängen. Könnte man meinen.

Doch nicht alle sind zufrieden. Das zeigt sich nun, da sich die Gemeinden langsam, aber sicher entscheiden müssen, ob sie das neue Produkt anbieten wollen. Bis Ende August läuft die Anmeldefrist. So machten in den vergangenen Tagen mehrere Berner Gemeinden ihre ablehnende Haltung publik. Das neue Modell sei ein Rückschritt in Sachen Digitalisierung. Es bereite den Verwaltungen deutlich mehr Aufwand. Und: Es sei preislich nicht attraktiv. Die Argumente klingen bei allen ähnlich.

Zu kompliziert, zu aufwendig

Ittigen beispielsweise wird die Billette nicht mehr anbieten. Gemeindepräsident Marco Rupp (Bürgervereinigung Ittigen) sagt, der Entscheid sei schwergefallen. «Die Gemeindetageskarte war eine gute Sache und einfach in der Handhabung.» Nun werde es aber zu kompliziert. «Wir würden zur erweiterten Verkaufsstelle der SBB.» Neu müssten sie die Billette auf der Verwaltung selbst ausdrucken, jenen, die nicht vorbeikommen, die Tickets schicken und in Rechnung stellen sowie Zahlungsunwillige mahnen.

Heute bekämen sie die Karten in Papierform zugeschickt, und die Leute bezahlten beim Bezug oder bei der Reservation sofort. Rupp rechnet damit, dass der Aufwand für das neue Angebot rund viermal höher ist. Auch weil die Billette neu personalisiert sein werden.

Herzogenbuchsee verzichtet ebenfalls und schreibt in einer Mitteilung: Die Aufwände der Gemeinde wären bei weitem nicht mehr gedeckt. Und in Huttwil begründet Gemeinderat Alexander Grädel (EDU) den Ausstieg so: «Die Konditionen sind nicht attraktiv.» Ein Sparangebot über die SBB-App zu lösen, sei teilweise deutlich günstiger.

Tatsächlich bieten die SBB Spartageskarten bereits ab 29 Franken an. Das günstigste Angebot, das über die Gemeinde buchbar ist, kostet mit Halbtax 39 Franken.

Andernorts werden die Spartageskarten Gemeinde eingeführt – aber mit Vorbehalten. Zollikofen will sie vorerst 18 Monate lang testen. «Das neue Angebot ist ein digitaler Rückschritt», so Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP). Bislang hätten die Leute die Karten online reservieren können. Das sei nun nicht mehr möglich. Wer eine Karte reservieren wolle, müsse auf der Verwaltung vorbeikommen oder anrufen.

Doch Bichsel sieht im neuen System auch einen Vorteil. Künftig muss die Gemeinde die Karte erst bezahlen, wenn sie jemand bezieht. «Aktuell trägt noch die Gemeinde das finanzielle Risiko.» Indem sie nämlich jährlich ein Kontingent an Karten bezieht und diese im Voraus bezahlt. Zollikofen etwa muss für die 10 Billette, die täglich zur Verfügung stehen, jährlich 130’000 Franken berappen. Unabhängig davon, wie oft sie genutzt werden.

Kontakt am Schalter statt digital

Das bisherige finanzielle Risiko, das nun wegfällt, heben auch die Initianten hervor. Nicht zuletzt aus diesem Grund habe man ein Nachfolgeprodukt erarbeitet, schreibt Alliance Swiss Pass. «Uns ist bewusst, dass der einmalige Wechsel auf das neue System für die Gemeinden mit Aufwand verbunden ist.» Künftig solle es aber nicht aufwendiger sein als bisher.

Doch weshalb ist eine Onlinereservation nicht mehr möglich? Christoph Niederberger, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbands, sagt: «Bei der Konzeption der Nachfolgelösung haben viele Gemeinden den Wunsch geäussert, den Kontakt zur Bevölkerung am Schalter zu pflegen.» Eine vollständig digitale Lösung mache das spezielle Angebot überflüssig. Es sei aber klar, dass die Bedürfnisse unterschiedlich seien. «Die zahlreichen Kritikpunkte nehmen wir sehr ernst.» Das Angebot solle im Interesse der Gemeinden weiterentwickelt werden.

Noch hat es auch bei den Anmeldezahlen Luft nach oben. Seit Mitte Juni hat die Hälfte jener Ortschaften Interesse bekundet, die das Angebot bislang hatten. Aktuell machen schweizweit 1200 Gemeinden mit.

