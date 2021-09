Hilterfingen hat entschieden – Neues Geld für neuen Kreisel Weil sich das Verfahren lange hinzog, braucht es mehr Geld für den Bau des Chartreuse-Kreisels. Die Gemeindeversammlung bewilligte zusätzlich 180’000 Franken. Stefan Kammermann

Hier kommt der Kreisel hin. Foto: Christoph Gerber

Es war die erste physische Gemeindeversammlung seit November 2019. 87 Personen oder 2,7 Prozent der Stimmberechtigten von Hilterfingen waren am Mittwochabend in die Turnhalle Hünibach gekommen, um ein weiteres Mal über den geplanten Bau des Kreisels auf der Chartreuse-Kreuzung zu sprechen. Traktandiert waren gleich zwei Nachkredite. Zum einen 120’000 Franken für den Gemeindeanteil Strassenbau und zum anderen 60’000 Franken für Werkleitungen. «Die lange Verfahrensdauer sorgt für Mehrkosten», sagte Gemeindepräsident Gerhard Beindorff (FDP).

Und in der Tat: Eigentlich sollte der Verkehr bei der Chartreuse-Kreuzung in Hünibach längst durch einen Kreisel fliessen. Der Kanton als Eigentümer der Staatsstrasse hat den Bau von langer Hand geplant. Die Hilterfinger ihrerseits haben das Projekt 2015 an der Gemeindeversammlung abgesegnet. Doch ein langwieriges Beschwerdeverfahren verzögerte daraufhin den Bau.