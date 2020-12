Geschenkideen für Weihnachten – Neues, Gebrauchtes und Gemahlenes Die Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken hat wieder begonnen. Dabei ist es gar nicht nötig, in die Ferne zu schweifen. Diese Zeitung präsentiert eine Auswahl lokaler Geschenkideen. Redaktion

Eine Trouvaille aus der Brocki

Warum nicht sich selber beschenken? Im Trödlermarkt in Goldswil gibt es ausgewählte Vintage-Möbelstücke. Foto: Nathalie Günter

Es muss nicht immer etwas Neues sein: Wer nachhaltig schenken möchte und Raritäten oder Fundstücke mit Vorgeschichte mag, dem sei für den Weihnachtsgeschenkkauf ein Besuch in der Brockenstube des Vertrauens empfohlen. Das angestaubte Image haben viele Secondhandgeschäfte längst abgelegt – Vintage ist modern wie nie und in den Zeiten von Klimastreiks auch bei Jugendlichen beliebt.

Im Berner Oberland gibt es zahlreiche Brockis, Google Maps spuckt auf Anhieb 18 Adressen aus. So zum Beispiel den beliebten Trödlermarkt im ehemaligen Parkhotel in Goldswil bei Interlaken. Häufig stehen Autos mit Kennzeichen aus der ganzen Schweiz auf dem Trödlerparkplatz. Auf 2000 Quadratmetern findet der Besucher altes Besteck, nützliche Haushaltsgegenstände oder gut erhaltene Möbel. Warum also der Mutter nicht mal eine schöne, alte Vase schenken? Oder dem Gottemeitschi ein gebrauchtes, aber gut erhaltenes Spielbrett?

Wer es klassisch und industriell mag – und sich vielleicht zu Weihnachten selbst beschenken will? –, wird in der Mountain-Vintage-Abteilung im Dachstock des Parkhotels fündig. Rössler-Geschirr, Apothekerschränke, Teleskopregale – die exklusiven Stücke machen sich in jeder Wohnung gut.

Für Leseratten wiederum empfiehlt sich ein Besuch in der Bücherbrocki «Das Leseglück» in Steffisburg. Im Angebot sind Bücher verschiedener Genres für Jung und Alt – alle aus zweiter Hand. Inhaberin Regula Tanner bietet zudem neue Accessoires rund ums Lesen und Schreiben an. (jzh/ngg)

Für kletterfreudige Kleine

Das Kletterdreieck ist eines der Produkte aus der neuen Linie «Joh-Kinderwelt» der Seeburg. Foto: PD

Sie sind aus Holz, frei von Holzschutzmitteln, und der Kunde hat die Qual der Wahl zwischen elf Farben: die Kindermöbel und -spielsachen von der neu kreierten «Joh-Kinderwelt». Die Produkte werden in der Schreinerei der Seeburg Interlaken hergestellt, wo Menschen mit körperlichen, kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen unter Anleitung arbeiten. «Joh» steht für die Initialen von Joachim Henggeler. Er ist der Leiter der Seeburg-Schreinerei und «war massgeblich an der Entwicklung der Möbel und Spielgeräte beteiligt», wie Nando von Allmen, Leiter Marketing/Kommunikation, sagt.

So zum Beispiel das Kletterdreieck für 149 Franken: Die Sprossen sind, wenn gewünscht, farbig; mit einem Tuch darüber eignet es sich auch als Spielhöhle – kurz: ein vielseitig einsetzbares Spielelement für kleine Kletterer und Abenteurer. Und somit eine Idee für alle Grosis oder Ättis, Göttis oder Gottis, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind. Die Möbelstücke werden mit Montageanleitung innerhalb von maximal zwei Wochen geliefert.

Wer lieber etwas kleiner fährt, findet Holzpuzzles, Holzfahrzeuge oder zum Beispiel das «Gspüridomino» im Onlineshop. (ngg)

Duftende Pflege

Die Seifen von Seifenstück werden von Hand in Frutigen hergestellt. Foto: PD

Mit den Naturseifen von Seifenstück bleiben nicht nur die Hände sauber, sondern auch das Gewissen: Die Seifen kommen ganz ohne Konservierungsmittel, Plastik, Palmöl oder Tierversuche aus. Auch bei der Verpackung verzichtet Seifenstück auf Plastik.

Das mit den eingangs erwähnten Händen greift allerdings zu kurz: Seifenstück stellt auch Gesichts-, Dusch-, Rasier- und sogar Putzseife her. Produziert werden die Stücke in Handarbeit von Heidi Ryter in Frutigen. Sie bestehen aus Pflanzenölen, Kräutern und ätherischen Ölen. Rund 40 verschiedene Sorten bietet die Jungunternehmerin an, auf Wunsch sind auch besondere Anfertigungen möglich.

Die tierischen Zutaten der Naturseifen – etwa Schaf- oder Ziegenmilch oder Alpakawolle – stammen von Biohöfen in der Region. Erhältlich sind aber auch vegane Produkte. (nik)

Weihnächtliches Abenteuer am Nordpol

«Phips und die Zauberlinse am Nordpol» ist das vierte Buch in der Reihe von Mirjam Gygax. Foto: Janine Zürcher

Lebt er wirklich am Nordpol, der Joulupukki, der Weihnachtsmann? Das wollen Phips und sein Freund Felix unbedingt herausfinden. Pünktlich zur Weihnachtszeit erforscht Phips also den Santa Park in Lappland – und gerät dabei auch noch ungewollt in die Nordpolexpedition von Robert E. Peary im Jahr 1909… Das Lernbuch «Phips und die Zauberlinse am Nordpol» ist bereits das vierte in der Serie von Autorin Mirjam Gygax aus Konolfingen.

Das Buch enthält eine Hörspiel-CD in Mundart und 24 Mitmach-Aufträge: Neben Rätseln, Basteltipps – etwa für ein Eismandala – und Liedern zum Mitsingen gibt es viel Wissenswertes zu erfahren. So ist ein Kapitel etwa den Schlittenhunden im hohen Norden gewidmet, ein anderes dem Volk der Samen. Auch ein Rezept für finnische Weihnachtsgüezi fehlt nicht – damit lässt sich die Zeit bis zu den Feiertagen versüssen. (jzh)

Für brotliebende Backanfänger

Das Vollkornmehl aus dem Hasli. Foto: PD

Im Oberhasli auf dem Unterbächler Talboden wurde vor zwei Jahren der Weizen angepflanzt, jetzt gibt es neu das «Hasli-Vollkornmehl» zu kaufen. Produziert wird das Ganze von Alfred und Judith Anderegg (Meiringen) und Paul und Andreas Huggler (Unterbach). Aufbereitet wird es in der Mühle Burgholz in Oey-Diemtigen, wo das Mehl auf Stein gemahlen wurde. Gelagert werden die circa 20 produzierten Tonnen Mehl, darunter auch Weiss- und Ruchmehl, bei der Frutal-Versandbäckerei. «Verpackt wurde das Mehl dann in der Stiftung Sunneschyn», so Christoph Frutiger von Frutal. Verkaufsstellen in Meiringen gebe es zahlreiche – so etwa Frutal selbst, die Landi, Molki und Rosmaries Metzgerei.

Und keine Sorge, die Idee ist nicht, zwei Kilo Mehl zu verschenken. Um das Oberhasler Päckli komplett zu machen, gibt es in der Papeterie Jenny das Buch «Brot Huusgmacht» mit 42 Rezepten zum Brotbacken dazu. Fertig ist das Back-dir-dein-Brot-selbst-Kit! (ngg)

Der «Lügihund» kriegt den ganzen Stapel

Für einmal ist lügen ohne schlechtes Gewissen möglich: Beim Spiel «Lügihund». Foto: PD

«Lügihund» heisst ein neues Kartenspiel aus Thierachern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Karten nach bestimmten Regeln verdeckt ablegen. Wer einen Mitspieler verdächtigt, geschummelt zu haben, schreit «Lügihund», und der beschuldigte Spieler muss seine zuletzt gelegte Karte aufdecken. Ist er wirklich ein Schwindler, so muss er alle Karten auf dem Tisch aufnehmen. Ansonsten muss derjenige den Stapel aufnehmen, der den Mitspieler zu Unrecht beschuldigt hat. Es gewinnt, wer keine Karten mehr in der Hand hat.

«Lügihund» ist das Werk von Robin Stierli, Giona Daumüller und David Siegenthaler. Die drei jungen Männer sind in Thierachern aufgewachsen und kennen sich schon seit der ersten Klasse. Letztes Jahr haben sie die Firma Design Express gegründet und bieten Lösungen im gestalterischen Bereich an. «Lügihund» ist ein Projekt, das sie nicht für einen Kunden umgesetzt haben. Es ist vielmehr an einem geselligen Abend der drei Jungunternehmer entstanden. (mi)

Für Einsame

Die CD «Wiehnachtserinnerige» von den Müsli-Froue Andrea Grimm und Marie-Louise Zurbrügg. Foto: PD

Eine herzerwärmende Geschenkidee für diese schwierigen Zeiten haben Andrea Grimm und Marie-Louise Zurbrügg innert kürzester Zeit auf die Beine gestellt: die CD «Wiehnachtserinnerige» mit bekannten Weihnachtsliedern, einer berndeutschen Geschichte und der Lesung der biblischen Weihnachtsgeschichte drauf. Mitgearbeitet hätten professionelle Sänger und Musiker, so Grimm.

Grimm und Zurbrügg, auch bekannt als «d Müsli-Froue», kreierten die bei Kindern beliebten Mäuse Toni und Mia. Jetzt soll es also was für die ältere Generation sein. «Die CD ist für alle, die in diesem Jahr die Weihnachtstage allein, einsam oder nur im kleinen Kreis verbringen können», so Andrea Grimm. «Wir haben in allem den Fokus darauf gerichtet, ältere Menschen in ihren Erinnerungen abzuholen. Wir sprechen langsam und deutlich.» Die Idee sei, dass man auch mehrere CDs bestellt und diese verteilt – in Heimen oder Spitälern.

Die CD kostet symbolisch 1 Franken (plus 6 Franken Porto pro Lieferung). (ngg)