Ab November 2020 – Neues Gastgeberpaar im Adler Adelboden Käthi und Lothar Loretan geben die Leitung des renommierten Hotels Adler Adelboden ab. Der Sigriswiler Mathias Fankhauser und Karin Zenhäusern sind «die Neuen». Martin Natterer

Mathias Fankhauser und Karin Zenhäusern sind das neue Gastgeberpaar im Adler Adelboden. Foto: Martin Natterer

Sie sind ein Team, nicht nur organisatorisch, sondern – wie es scheint – in allen Dingen: Die Walliserin Karin Zenhäusern und der aus Sigriswil stammende Mathias Fankhauser. Aufgrund einer Ausschreibung in einem Fachmagazin hatten sie sich in Adelboden beworben, und sie waren sich bei ihrem ersten Besuch im Adler sofort und fast ohne weitere Worte einig: «Das ist es!» So etwas zu machen, das hatten sie sich gewünscht.