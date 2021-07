Veranstaltung an der Lenk – Neues Festival bei den Simmenfällen feiert Premiere Die erste Ausgabe des Mini-Open-Airs «Live at the Falls» bringt Oli Kehrli, The Souls, Phenomden, Sandee und viele weitere Künstler an die Lenk. PD

Bei den Simmenfällen an der Lenk gibt es Mitte August wieder Musik zu hören und zu sehen. Im Bild: Besucher des Mittsommerfestivals an gleicher Stätte Ende Juni. Foto: Kerem S. Maurer

Am 20. und 21. August ab 16 Uhr respektive 13.30 Uhr feiert zuhinterst an der Lenk das Mini-Open Air «Live at the Falls» seine Premiere. «Vor der gewaltigen Kulisse des Wildstrubelmassivs werden ausgewählte Bands und Solokünstler aus der Schweiz im intimen Rahmen auftreten. Lediglich 250 Tickets gehen in den Verkauf», schreibt das OK in einer Medienmitteilung.

Das musikalische Programm des neuen Events haben die Macher des Mittsommerfestivals zusammengestellt. Am Freitag wird es laut am Simmenfall: The Souls und Basement Saints bringen den Rock ins Simmental. Der Samstag wird dann zur musikalischen Wundertüte: Für Lokalmatadorin Sandee wird der Auftritt im Trio zum Heimspiel. Und bevor Phenomden zur Comeback-Runde durch die Schweizer Clublandschaft ansetzt, beehrt der Mundart-Reggae-Star am Samstag das «Live at the Falls» mit einer exklusiven Soundsystem-Show.

«Der Wahl-New-Yorker Sam Himself wird uns mit seiner bemerkenswerten Stimme verzaubern», heisst es weiter. Sein Stil wird mit Breitleinwand-Indiepop beschrieben. Der Berner Chansonnier Oli Kehrli wiederum ist neu mit Band unterwegs und hat an der Lenk ein neues Album am Start. Als Geheimtipp nennt das OK The Birthday Girls – «eine mitreissende Liveband, die für Stimmung sorgen wird». Am Freitag wartet zudem noch ein Überraschungs-Act.

Die Maskenpflicht gilt am neuen Open Air nur im Innenbereich; für den Besuch ist kein Covid-Zertifikat nötig. Und fürs leibliche Wohl sorgt die Crew des Hotel-Restaurants Simmenfälle. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es nebenan im Camping Hasenweid oder vorne im Dorf in den Hotels. Im Ticket inbegriffen ist ausserdem der Shuttlebus, der nach dem letzten Konzert zurück ins Dorf fährt.

