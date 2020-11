Gemeindeversammlung Röthenbach – Neues Fahrzeug für die Feuerwehr, neues Strassenreglement Der Gemeinderat hatte leichtes Spiel. Die Stimmberechtigen waren mit allem einverstanden, was er ihnen vorgeschlagen hatte. Susanne Graf

Die Gemeinde Röthenbach hat ein uraltes Strassenreglement total überarbeitet. Marcel Bieri

Wenn es brennt, ist die Feuerwehrleute auf ein gut ausgerüstetes Tanklöschfahrzeug (TLF) angewiesen. «Ob die Gemeinde Röthenbach in Zukunft eine eigenständige Feuerwehr betreibt oder Teil eines Zusammenschlusses ist», spiele keine Rolle, schrieb der Gemeinderat in der Botschaft zur Gemeindeversammlung. So oder so müsse im Dorf ein Löschzug stationiert sein, der im Ernstfall die ersten 15 bis 30 Einsatzminuten gewährleisten könne.