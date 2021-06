Feier in Hünibach – Neues Entlastungsbecken bestand Gewitterprobe Unter der Ländtematte haben Hilterfingen, Thun, Oberhofen und Sigriswil gemeinsam ein Rückhaltebecken erstellt und jetzt eingeweiht. Andreas Tschopp

Schlüsselübergabe für das Rückhaltebecken in Hünibach. Sie schauen sich die Einrichtung genau an (v.l.): Gerhard Beindorff (Gemeindepräsident Hünibach), Konrad Hädener (Gemeinderat Thun), Heinerika Eggermann-Dumermuth (Gemeinderätin Gunten/Sigriswil). Foto: Patric Spahni

«Um zu sehen, dass es einwandfrei funktioniert, haben wir am Montag extra ein Gewitter bei Petrus bestellt», merkte Gerhard Beindorff an zum neuen Abwasserrückhaltebecken unter der Ländtematte in Hünibach. Doch nach letzten Regenausläufern schien zur Einweihung am Donnerstagvormittag, 24. Juni, dann die Sonne, wie der Gemeindepräsident von Hilterfingen erfreut feststellte.

Als «Hausherr» begrüsste Beindorff Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Gemeinden und Unternehmen zum offiziellen Akt beim Betriebsgebäude, das oben an der Ländtematte steht.