Neues Beschaffungsmodell – Bernmobil bezieht Strom für weitere fünf Jahre bei ewb Bernmobil wird künftig den Strom bei ewb nicht mehr zu Tagespreisen einkaufen müssen. Der neue Vertrag soll Mehrkosten vermeiden.

Der neue Vertrag mit ewb gilt ab 2024. Foto: Raphael Moser

Berns städtische Verkehrsbetriebe Bernmobil werden für weitere fünf Jahre Strom bei Energie Wasser Bern (ewb) beziehen. Mit einem neuen Beschaffungsmodell hofft Bernmobil, die Risiken der volatilen Strompreise zu minimieren.

Ewb erhielt aufgrund seines wirtschaftlich guten Angebots den Zuschlag zur Stromlieferung, wie Bernmobil am Freitag mitteilte. Der Bus- und Trambetreiber werde während den nächsten fünf Jahre den Strom in Tranchen einkaufen können. Für die Bestimmung des Preises sei eine Preisformel hinterlegt.

Mit diesem Modell könne Bernmobil bei günstigen Marktpreisen grössere Mengen an Strom einkaufen und so den Strompreis glätten. So sollen die Risiken aus dem bisherigen Beschaffungsmodell zu Tagespreisen an der Börse vermieden werden. Gemäss Communiqué gilt der neue Vertrag ab nächstem Jahr.

«Gesprächsstoff» – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.