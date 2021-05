Ersatz für Eigerplatz – Neues Berner Tramdepot soll in der Bodenweid entstehen Die Stadtberner Verkehrsbetriebe Bernmobil benötigen westlich des Bahnhofs ein Tramdepot. Bei einer Prüfung von 30 Standorten ragte die Bodenweid heraus.

In der Berner Bodenweid möchte die Stadt ein neues Tramdepot bauen, allenfalls in Kombination mit einer Sportanlage. Foto: Swisstopo

Für das neue Tramdepot im Westen von Bern sieht eine breit angelegte Standortanalyse in der Bodenweid den optimalen Standort. Nun prüft die Berner Stadtregierung, ob das neue Depot in Kombination mit einer Sportanlage erstellt werden soll.

Dazu hat der Gemeinderat einen Projektierungskredit zuhanden des Stadtrats verabschiedet, wie er am Freitag mitteilte. Der neue Betriebsstandort mit Depot ist aus Sicht der Behörden nötig, um die wachsenden Bevölkerungs- und Pendlerzahlen in Zukunft bewältigen zu können.

Während die Ostseite der Stadt mit dem Tramdepot Bolligenstrasse gut abgedeckt ist, besteht auf der Westseite langfristig Ausbaubedarf. Das bestehende Tramdepot am Eigerplatz entspricht laut Gemeinderat nicht mehr den heutigen betrieblichen Anforderungen und ein Ausbau ist nicht möglich. Ausserdem möchte die Stadt das heutige Depot am Eigerplatz städtebaulich verdichten und besser nutzen.

Über 30 Standorte geprüft

Die Projektbeteiligten prüften laut Mitteilung über 30 Standorte. Davon wurden mehrere in die engere Auswahl gezogen. Am Ende zeigte sich laut Gemeinderat, dass sich der Standort Bodenweid am besten eignen würde.

Das Areal befindet sich bereits grösstenteils in Besitz der Stadt Bern. Es liegt nahe am bestehenden Schienennetz zweier Tramlinien und gleichzeitig an einer Randlage abseits des Wohngebiets.

Zudem sei das Areal genügend gross, um eine Mischnutzung mit Tramdepot und Rasensportplätzen und sogar weiteren Nutzungen (z. B. Busgarage, Werkstätten, weitere Sportnutzungen) zu ermöglichen. Der Standort eröffnet somit die Chance für eine nachhaltige Verdichtung im städtischen Raum.

Auf dem Areal Bodenweid befindet sich heute eine Sportanlage mit zwei Naturrasenfeldern, drei Kunstrasenfeldern, einem kombinierten Tribünen- und Garderobengebäude und einer Einfachturnhalle. Die Sportanlagen sollen mit einer Minimalsanierung bis zum allfälligen Bau des Tramdepots funktionstüchtig gehalten werden.

