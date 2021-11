Mit roter Grundfarbe – Neues Berner Nummernschild für Veloträger Ab März 2022 kann im Kanton Bern ein drittes Nummernschild für Veloträger am Auto bestellt werden.

Ab kommendem März gibt es im Kanton Bern Nummernschilder für Veloträger. Foto: zvg/Kanton Bern

Ab kommendem März führt der Kanton Bern auf freiwilliger Basis ein Nummernschild für Veloträger ein. Es ergänzt die beiden Kontrollschilder vorne und hinten am Auto. Das hintere Kontrollschild muss so nicht jedes Mal abgenommen und am Veloträger befestigt werden, auch wenn dies weiterhin erlaubt ist.

Das zusätzliche Schild darf nur zusammen mit dem Hauptschilderpaar verwendet werden und kostet 30 Franken.

Um Missbrauch zu verhindern, hat es eine rote statt die übliche weisse Grundfarbe, wie die kantonale Sicherheitsdirektion am Montag mitteilte.

SDA/flo

