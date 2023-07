Neue Plattform auf Grindelwald-First – Neuer Weitblick von «First View» Das Ausflugsgebiet Grindelwald-First ist um eine Attraktion reicher: Am Freitag haben die Jungfraubahnen die neue Aussichtsplattform «First View» eröffnet. Monika Hartig

Erste Gäste auf der Aussichtsplattform «First View» auf Grindelwald First. Foto: PD / Diego Schlaeppi

«Das Gipfelerlebnis Grindelwald First wird mit der Aussichtsplattform ‹First View› noch attraktiver und bildet zusammen mit dem First Cliff Walk eine ideale Kombination», sagte Urs Kessler, Direktor der Jungfraubahnen. Am Freitag fand die Eröffnung der Metall-Beton-Konstruktion statt, die in der Form eines Windrads gestaltet wurde.