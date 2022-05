«Wacker United» gegründet – Neuer Verein unterstützt Wacker Thun Ein neuer Verein aus Wirtschaft, Sport und Politik will mehr Geld in die Kasse von Wacker Thun spülen.

Blick in die Männerrunde im Frachtraum Thun am Gründungsabend von Wacker United. Foto: PD

An der Gründungsversammlung des Vereins Wacker United fanden sich mehr als 30 Leute im Frachtraum Thun ein. Kurz nach dem souveränen Einzug von Wacker Thun in die Playoffs der Handball-Meisterschaft trafen sich die Initianten und Mitglieder und erfuhren persönlich von Cheftrainer Remo Badertscher und Lukas von Deschwanden, wie der Erfolg gegen den HC Kriens-Luzern zustande gekommen war.

«Auf Initiative einiger Personen aus dem Umfeld von Wacker Thun ist der Verein mit dem Namen Wacker United entstanden», schreiben die Gründer in einer Medienmitteilung. Ziel des Vereins ist demnach, «nachhaltig den Nachwuchs-, Breiten- und Spitzensport zu fördern und Wacker Thun finanziell zu unterstützen».

Wacker United setzt sich gemäss der Mitteilung mehrheitlich aus Privatpersonen und Unternehmer aus der Region zusammen. Der Verein will jährlich einen Beitrag «in der Höhe eines Hauptsponsors an Wacker Thun generieren und damit nachhaltig den zweimaligen Schweizer Meister finanziell unterstützen». Der unabhängige Verein stellt die Geselligkeit, das Netzwerk und die Freude am Sport ins Zentrum, «ohne direkte Gegenleistungen einzufordern», wie weiter zu lesen ist. Allerdings legt der Verein selber fest, wie die Mittel eingesetzt werden sollen. Zu den Gründungsmitgliedern gehören ehemalige Spieler von Wacker Thun, Private und sportbegeisterte Unternehmer und Funktionäre aus dem Umfeld des Vereins.

pd/maz

