Kirche von Herzogenbuchsee – Neuer Turmhelm nach verheerendem Brand Am Heiligabend 2019 brannte die Kirche in Herzogenbuchsee. Nun wird der Turm restauriert und erhält ein neues Dach.

Der abgebrannte Kirchturm in Herzogenbuchsee am Weihnachtstag 2019. Foto: SDA/Keystone

Nach dem Kirchturmbrand von Heiligabend 2019 in Herzogenbuchsee laufen die Renovationsarbeiten gut. In der kommenden Woche soll der neue Turmhelm aufgesetzt werden.

Mit der Kupferverkleidung des Turms werde unmittelbar danach begonnen, teilte die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde am Dienstag mit. Rechtzeitig zu Weihnachten 2020 sollte die Saalkirche wieder für Gottesdienste zur Verfügung stehen.

Brand möglicherweise wegen Kerze

Das Feuer im Kirchturm war am 24. Dezember 2019 ausgebrochen. Ein Teil der Dachkonstruktion stürzte ein und riss ein Loch ins Kirchenschiffdach. Die Ursache liess sich nicht mit Sicherheit bestimmen. In Frage kommen laut Polizei ein technischer Defekt an den elektrischen Gebäudeinstallationen oder eine brennende Kerze.

Gesicherter Zuschauerbereich

Nach über acht Monaten intensiver Renovation kann die Holzkonstruktion nun wieder auf den Turm aufgesetzt werden. Dazu müssen das Kirchenareal sowie teilweise die Finstergasse ab kommenden Montag für drei Tage gesperrt werden. Auf der Südseite der Kirche wird es einen gesicherten Zuschauerbereich geben.

Ganz sicher ist es noch nicht, dass die Arbeiten nächste Woche durchgeführt werden können. Der definitive Entscheid fällt erst an diesem Donnerstag. Denn die Ausführung kann nur bei guten Witterungsbedingungen erfolgen: Kein Regen und keine Windgeschwindigkeiten von über 20 km/h bei der Kranspitze.

Geben die Spezialisten am Donnerstag grünes Licht, wird am Freitag der grosse Kranwagen in seine Position gebracht.

SDA