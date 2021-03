Tiefrote Zahlen im Corona-Jahr – Neuer Swiss-Chef droht mit Verkleinerung der Airline Die Swiss erlebt einen so schlechten Winter, dass ihr CEO Dieter Vranckx heute die Mitarbeiter auf noch gröbere Einschnitte einstellt. Konrad Staehelin

Wird die Swiss jemals wieder die alte? A330 am Flughafen Zürich. Foto: Tages-Anzeiger/Urs Jaudas

Böses Erwachen für die Swiss-Belegschaft: In der Medienmitteilung zu den Jahreszahlen von 2020 lässt sich der neue CEO Dieter Vranckx am Donnerstagmorgen mit einem Satz zitieren, der nur als Drohung interpretiert werden kann. «Es zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass sich die gesamte Airlinebranche strukturell verändern wird. Folglich wird auch Swiss eine stärkere Redimensionierung prüfen müssen als bislang vorgesehen. Eine allfällige Verkleinerung der Flotte würde sich auch auf das Streckennetz, die Kosten- und Organisationsstruktur auswirken.» Was das genau bedeuten würde, lässt er offen. Da an jedem Flugzeug jedoch direkt Mitarbeiter hängen, scheint eine Massenentlassung denkbar. Eine Entscheidung dazu sei noch nicht gefallen, wird Vranckx zitiert.

Der schweizerisch-belgische Doppelbürger, der den Posten auf Anfang Jahr vom Deutschen Thomas Klühr übernommen hatte, begründet die düsteren Aussichten mit dem schlechten Geschäftsgang im Corona-Winter. «Seit Jahresbeginn hat sich die Ausgangslage massiv verschlechtert.» Grund dafür seien erneute Lockdowns, zusätzliche Reiserestriktionen aufgrund neuer Virus-Varianten und langsame Fortschritte bei den Impfungen. Im März bietet die Swiss durchschnittlich noch rund 25 Prozent des Angebots von 2019 an – im Februar flog sie teilweise weniger als 10 Prozent des Programms von damals.

Muss die Swiss in der tiefsten Krise auf Vordermann bringen: der neue CEO Dieter Vranckx. Foto: KEYSTONE/Gaetan Bally

Verlängerung der Kurzarbeit entscheidend

Bisher hatte die Swiss nur angekündigt, ihre Belegschaft bis Ende 2021 um 1000 Personen reduzieren zu wollen. Dies solle aber über sozialverträgliche Massnahmen wie einen Einstellungsstopp, Teilzeitmodelle mit Lohnverzicht und frühzeitige Pensionierungen erreicht werden. Hier ist die Swiss auf Kurs: Ende 2020 beschäftigte sie laut Geschäftsbericht des Mutterkonzerns Lufthansa noch 10 055 Mitarbeiterinnen. Ein Jahr zuvor waren es 10 531 gewesen. Geht der Abbau im gleichen Tempo weiter, schafft man die Reduktion um 1000 Angestellte ohne Massenentlassung.

Dieses Ziel wurde jedoch formuliert, als man noch von einer deutlich schnelleren Erholung ausging, als sie die Swiss nun erlebt. Als entscheidend wurde bisher der Sommer angesehen: Dann will die Gesellschaft wieder zwei Drittel des Programms von 2019 anbieten. Kann sie ihren Betrieb bis dann nicht auf ein deutlich höheres Niveau heben, wären Massenentlassungen wohl unvermeidlich. Die Aussage von CEO Vranckx in der Medienmitteilung von heute lässt befürchten, dass es schon früher zu einer Entscheidung kommen könnte.

Von hoher Bedeutung wird hierfür die allfällige Verlängerung der Kurzarbeit sein. Aktuell dauert sie bis September – doch könnte Bundesbern in den nächsten Wochen auch eine Verlängerung um ein halbes Jahr beschliessen. Das würde der Swiss deutlich mehr Luft geben.