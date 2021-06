Gratis und auf Papier – Neuer Stadtplan für Thun Die Stadt Thun und Thun-Thunersee Tourismus lancieren gemeinsam einen neuen Stadtplan für Gäste und Einheimische. Der handliche Pocket-Guide ist ab sofort kostenlos erhältlich.

So sieht der neue Thuner Stadtplan aus. Foto: PD

Gemeinsam mit Thun-Thunersee Tourismus hat die Stadt Thun in den letzten Monaten einen neuen Thuner Stadtplan in Form eines handlichen Pocket-Guides entwickelt. In «ansprechendem Design» werden nebst dem Kartenmaterial auch Highlights und sonstige wissenswerte Informationen in kurzen Texten beschrieben, heisst es in der Medienmitteilung. So bringt er Gästen, aber auch Thunerinnen und Thunern «auf attraktive Art und Weise» die Stadt näher.

Der Pocket-Guide sei eine Ergänzung zu den grossen Stadtplänen in Plakatformat und verschiedenen digitalen Angeboten. «Mit dem Pocket-Guide kommen wir einem Bedürfnis nach, da trotz Digitalisierung viele Leute noch gerne einen Stadtplan in den Händen halten», so Lorenz Blaser, Geschäftsführer Thun-Thunersee Tourismus.