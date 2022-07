Skigebiet Glacier 3000 – Neuer Skipisten-Tunnel: 100 Meter gegraben Die Piste Pierre-Pointes wird ab dem kommenden Winter wieder zum Leben erweckt. Dies dank eines 265 Meter langen Tunnels, der die Mittelstation Cabane mit dem Col du Pillon verbindet.

Die Baustelle auf 2300 Metern über Meer. Foto: PD

«Für Glacier 3000 hängt die Zukunft des Skisports von seinen langen Pisten ab», schreibt das Skigebiet in einer Medienmitteilung. Auf die kommende Saison wird eine neue schwarze Piste – vorbehalten hervorragenden Skifahrerinnen und Skifahrern – über einen 265 Meter langen Tunnel erreichbar sein. «Diese neue Piste wird eine der steilsten der Welt. Mit einer Passage durch einen Tunnel und einem Startgefälle von 87 Prozent wird sie eine Herausforderung sein», wird CEO Bernhard Tschannen zitiert.

Dank der neuen Strecke kann künftig der Ausgangsort der Anlagen mit angeschnallten Ski erreicht werden, was vorher nicht möglich war. «Man wird also den Berg in einem Stück von 3000 m bis auf 1500 m hinunterfahren können.»

Situation des Tunnels und der neuen Piste im Skigebiet Glacier 3000. Grafik: PD

Die Bauarbeiten auf 2300 Metern Höhe begannen am 2. Mai; die Bohrungen starteten am 10. Juni. Seither wurden 100 Meter Tunnel ausgegraben. Heftige Gewitter beeinträchtigten den Verlauf der Arbeiten, sodass man derzeit einige Tage hinter der Planung zurückliegt. Gemäss der ausführenden Firma Gasser Felstechnik wird das andere Ende des Tunnels bis circa Anfang September erreicht sein.

PD/Christoph Buchs

