Tourismus im Diemtigtal – Neuer Rekord am Wiriehorn Kürzlich endete die Sommersaison der Wiriehornbahnen AG. Noch nie transportierte die Bergbahn während des Sommers mehr Gäste als in diesem Jahr. PD

Zum Beispiel Mountainbiken: Eine der gefragten Tätigkeiten am Wiriehorn während der Sommer- und Herbstsaison. Foto: PD

«Die Sommersaison 2021 hat unsere Erwartungen und Hoffnungen übertroffen. Wir sind mit der erneuten Steigerung des Sommergeschäfts sehr zufrieden», sagt Reto Gertsch, Geschäftsführer der Wiriehornbahnen AG, in einer Medienmitteilung des Unternehmens. Trotz teils mässigem Wetter hätten besonders viele Biker den grössten Bikepark im Oberland besucht. «Die Mountainbiker sind für unser Sommergeschäft enorm wichtig», so Gertsch. Der Bikepark wurde in den letzten Jahren aus- und umgebaut.

Mehr Gäste aus der Westschweiz

Erstmals wurden am Wiriehorn während einer Sommersaison mehr als 25’000 Gäste transportiert. «Auch unser Berghotel konnte in diesem Sommer einen neuen Rekordumsatz generieren», wird Gertsch zitiert. Dass trotz Covid-19-Einschränkungen ein solches Ergebnis resultiert habe, «lässt uns positiv in die Zukunft schauen».

«Die neue Wintersaison startet so früh wie möglich mit Wochenendbetrieb und ab dem 18. Dezember mit durchgehendem Bahnbetrieb.» Aus der Mitteilung der Wiriehornbahnen AG

Jeder vierte Gast besuchte das Wiriehorn mit einem Magic Pass. Dabei handelt es sich um den grössten Schweizer Tarifverbund mit über 40 Bergbahnen – mehrheitlich aus der Westschweiz. Tatsächlich wurde eine «markante Zunahme der Gäste aus der Westschweiz» festgestellt. Inzwischen sind die Wintervorbereitungen im Gang. «Die neue Wintersaison startet so früh wie möglich mit Wochenendbetrieb und ab dem 18. Dezember mit durchgehendem Bahnbetrieb», heisst es.

