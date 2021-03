Führungswechsel beim BSV – Neuer Präsident mit hohen Zielen Reto Braun löst Peter Röthlisberger im Sommer als Präsident des BSV Bern ab. Der 49-Jährige will den Verein an die nationale Spitze führen. Reto Pfister

Reto Braun wird als VR-Präsident beim BSV Bern übernehmen. Foto: zvg

Fünf Jahre wird Peter Röthlisberger im Sommer im Amt gewesen sein. In seine Zeit als Verwaltungsratspräsident beim BSV Bern fiel der Umzug in die Ballsporthalle in Gümligen, die Vereinsstrukturen wurden weiter professionalisiert. Nun tritt der Schreinereiunternehmer zurück, er bleibt jedoch Mitglied des Verwaltungsrats. Röthlisberger wollte bereits bei seinem Amtsantritt nach fünf Jahren abtreten: Zudem stellt er auch aus privaten Gründen seinen Posten zur Verfügung. Bei der Suche nach einem Nachfolger war er zusammen mit den anderen Mitgliedern des Verwaltungsrats involviert. Reto Braun (49) wird der Generalversammlung im August zur Wahl vorgeschlagen.

Braun ist Geschäftsführer eines Autohauses in Gümligen; das Unternehmen ist dem BSV Bern als Sponsor verbunden. Der 49-Jährige bezeichnet sich als Person mit grosser Affinität zum Sport, er führte als Präsident des Rollhockeyclubs Diessbach bereits einen anderen Verein. «Vor dem Start der Corona-Pandemie war ich auch oft als Zuschauer in der Halle anwesend», sagt Braun. «Durch die persönlichen Beziehungen zu den Verwaltungsräten ist der Kontakt entstanden.»

Der neue Präsident verfolgt hohe Ziele. «Ich will mit dem Verein nochmals einen Schritt vorwärtsmachen, ihn an die nationale Spitze führen. Und der BSV soll auch international für kleine Ausrufezeichen sorgen», sagt Braun. Dies scheint ambitioniert angesichts der Tatsache, dass die sportliche Entwicklung derzeit stagniert und die Berner das Play-off aus einer Position zwischen 6 und 8 in Angriff nehmen werden. «Ich stufe die Situation als weniger schlimm ein, als sie anhand der letzten Resultate erscheint», sagt Braun. Er sei zuversichtlich, dass die lange Pause ohne Spiel – der BSV ist erst am 18. März nach einem Monat wieder im Einsatz – dazu genutzt werden kann, um wieder zum Siegen zurückzufinden.

Mit welchen Methoden Braun die Berner zu einem Spitzenclub formen will, verrät er im Moment noch nicht. «Das wäre noch zu früh, erst muss ich gewählt werden», sagt er. Sicher sei, dass er von einer soliden Basis aus anfangen könne. Und dass Peter Röthlisberger nicht ganz weg sei, begrüsse er. «So kann er immer noch gewisse Inputs geben.»

Peter Röthlisberger tritt von der Führungsspitze ab, Foto: zvg