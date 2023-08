Neuer Präsident in Guatemala – Er ist der Schreck der Eliten Nach einer Stichwahl hat sich Bernardo Arévalo im Kampf um die Präsidentschaft in Guatemala durchgesetzt. Das Establishment könnte versuchen, den Aussenseiter doch noch zu stoppen. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Sieht sich in der Tradition seines Vaters: Guatemalas Präsident Bernardo Arévalo. Foto: Imago

Nach der Wahl in Guatemala ist klar: Bernardo Arévalo wird Präsident des zentralamerikanischen Landes. Nun steht ihm der schwierigste Teil seiner Arbeit bevor: In der Geschichte Guatemalas haben mächtige Eliten stets versucht, progressive Regierungen zu stoppen. Immerhin: Niemand dürfte das besser wissen als Arévalo selbst. Er ist nämlich nicht nur der frisch gewählte Präsident, sondern auch der Sohn des ersten demokratisch gewählten Staatsoberhaupts des Landes.

Fast 80 Jahre ist es her, dass Arévalos Vater 1945 sein Amt antrat. Guatemala war damals faktisch eine US-amerikanische Kolonie, beherrscht von der United Fruit Company. Das Unternehmen verfügte über riesige Ländereien und besass dazu in Guatemala auch noch die Eisenbahn, die Post, das Stromnetz und den wichtigsten Hafen des Landes. Das Land war eine «Bananenrepublik» im wahrsten Sinne des Wortes.

Putsch gegen den Vater

Arévalos Vater wollte all dies ändern mit Landreformen und mehr Rechten für Arme und Arbeiter. Die USA und die Führung der United Fruit Company waren alarmiert. Es gab mehrere Staatsstreiche, vergeblich. Arévalos Nachfolger aber wurde schliesslich mithilfe der CIA aus dem Amt geputscht. Es folgte eine lange Reihe von teils äusserst brutalen Militärdiktaturen. Arévalos Vater musste ins Exil, der Sohn selbst kam darum in Montevideo zur Welt, der Hauptstadt von Uruguay.

Dass er nun in die Fussstapfen seines Vaters tritt, ist eine kleine Revolution. Denn vieles mag sich in Guatemala geändert haben – vieles aber eben auch nicht. Die bedeutendsten Firmen und Ländereien sind immer noch in der Hand einiger weniger einflussreicher Familien. Zusammen mit korrupten Politikern, bestechlichen Richtern und kriminellen Banden haben sie ein Netzwerk geknüpft, den sogenannten Pakt der Korrupten.

Juristische Tricks

Kritische Staatsanwälte werden unter Druck gesetzt, Korruptionsermittler müssen das Land verlassen, und Journalisten werden aus fadenscheinigen Gründen eingesperrt. Vor den jetzigen Wahlen wurden mehrere Kandidaten der Opposition mit juristischen Tricks von der Teilnahme ausgeschlossen. Bernardo Arévalo aber hatte man dabei wohl vergessen.

Tatsächlich sah es lange so aus, als ob er nicht wirklich Interesse an der klassischen Politik hätte. Arévalo (64) studierte Soziologie, im Anschluss ging er in den diplomatischen Dienst. Er schrieb Bücher, wurde zum Experten für Konfliktlösung, ein Akademiker, ruhig und etwas behäbig. Doch dann, 2015, erschütterten schwere Proteste Guatemala. Zehntausende gingen auf die Strasse gegen Korruption.

Damals entstand Semilla, das Samenkorn, eine akademische Diskussionsgruppe, die sich dann in eine Partei verwandelte. Arévalo zog 2019 über sie ins Parlament ein, als kritische Fragen stellender Abgeordneter, mehr nicht.

Das Establishment wollte ihn ausschliessen

In den Umfragen lag Arévalo stets irgendwo auf einem der mittleren oder hinteren Plätze. Auch darum war der Schock für die alten Eliten so gross, als er plötzlich in die Stichwahl einzog. Und als dann klar war, dass Arévalo auch durchaus Chancen auf einen Sieg hatte, gab es schnell Versuche, ihn auszuschliessen von den Wahlen. Aus dem Ausland gab es massiven Protest, die EU zeigte sich «tief besorgt». Auch darum konnte Arévalo doch teilnehmen. Nun hat er gewonnen, mit 58 Prozent der Stimmen.

Arévalo hat versprochen, Armut und Kriminalität zu bekämpfen. Er will das Bildungssystem verbessern und gegen die Korruption im Land vorgehen. «Wir wollen einen neuen Frühling», sagte Arévalo am Sonntag, eine Anspielung auf den «demokratischen Frühling», der 1945 in Guatemala unter seinem Vater begann. Aber Arévalo wird sein Amt verfassungsgemäss erst am 14. Januar antreten. Viel Zeit also, und die Angst ist gross, dass der Pakt der Korrupten versuchen wird, sich die Macht doch noch zu sichern, koste es, was es wolle.

Fehler gefunden?Jetzt melden.