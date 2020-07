Aareleist Steffisburg – Neuer Präsident gewählt Nach 8 Jahren gibt Hans von Rotz das Präsidium an Marco Berger weiter. pd

Marco Berger (rechts) übernimmt das Präsidium des Aareleists von Hans von Rotz. PD

Nach achtjähriger Amtszeit ist Hans von Rotz als Präsident des Aareleists zurückgetreten. «Von Rotz hat während seiner Präsidentschaft massgeblich zum Zusammenschluss der beiden vorangehenden Leiste Bernstrasse-Aarefeld und Schwäbis beigetragen», steht in einer Medienmitteilung. Als Ersatz wählte der Aareleist in einer schriftlichen Abstimmung Marco Berger zum neuen Präsidenten. Der 42-jährige wohnt seit 2004 mit seiner Frau und zwei gemeinsamen Töchtern im Sonnenfeld-Quartier. Der ausgebildete Verkaufsleiter ist an der letzten Hauptversammlung in den Vorstand gewählt worden. «Seither engagiert er sich stark zum Thema Verkehr und vertritt die Interessen des Leists in der Projektgruppe Schwäbis.»

Das Quartier, und somit auch der Leist, werde in den nächsten Jahren gefordert: Im Rahmen der Ortsplanungsrevision Steffisburg steht die Weiterentwicklung des Quartiers mit der öffentlichen Mitwirkung zur baurechtlichen Grundordnung auf dem Programm. Ebenso das Projekt Schwäbisstrasse, welches diverse Projekte beinhaltet, von der Erneuerung sämtlicher Leitungen bis hin zur Umgestaltung der Strasse. Hier sei bereits den Forderungen des Leists nach Sofortmassnahmen zur Verkehrssicherheit Rechnung getragen worden: Geschwindigkeitsanzeigen mit Smiley sowie ein Schachbrettmuster bei der Einmündung in die 30er-Zonen wurden angebracht.

Im Januar 2020 erhielt der Gemeinderat vom Aareleist einen Ausbau- und Finanzierungsvorschlag für den Spielplatz Aarefeld. Mit der Gemeinde wurde vereinbart, dass nach den Sommerferien 2020 das weitere Vorgehen festgelegt werden soll. «Dies, um auch im Aarefeld der Weiterentwicklung des Quartiers Rechnung zu tragen, hat doch in den letzten Jahren ein starker Generationenwechsel stattgefunden.»