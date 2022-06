Schloss Oberhofen – Neuer Präsident für die Stiftung Markus Gosteli hat das Präsidium der Stiftung Schloss Oberhofen an Dominique A. Waser übergeben.

Dominique A. Waser (links) und Markus Gosteli (rechts), der neue und der bisherige Stiftungsratspräsident Schloss Oberhofen. Foto: PD

Markus Gosteli gehörte 2008 zu den Gründungsmitgliedern der Stiftung, die entstand, weil das Schloss unabhängig vom Bernischen Historischen Museum wurde. In seiner Zeit als Stiftungsratspräsident von 2017 bis 2022 haben zwei Pächterwechsel im Restaurant des Schlosses stattgefunden. «Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit der Familie Salzano als neuer Betreiberin», so Gosteli.

Unter seiner Führung wurde für das Schloss ein neues Ausstellungs-und Vermittlungskonzept für ein breites Publikum erstellt. Dabei seien auch attraktive Angebote für Familien entstanden, schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung. Als ein Highlight bezeichnet Gosteli das Projekt, das von Schlosskuratorin Christina Fankhauser initiiert und in Zusammenarbeit mit einer Schulklasse entstanden ist. So konnten die Kinder für einen Tag den Betrieb übernehmen und im Schloss übernachten.

«Wir sind eine geschichts- und schlossbegeisterte Familie, und als gebürtiger Oberhofner liegt ein Engagement für das Schloss nahe.» Dominique A. Waser, neuer Stiftungsratspräsident

Das war auch ausschlaggebend für Dominique A. Waser, Vater von drei Kindern, sich für das Schloss zu engagieren. «Dass ich jetzt Stiftungsratspräsident bin, dafür ist zum grössten Teil meine Tochter verantwortlich», erzählt dieser. «Als im Jahr 2019 das Schloss in Kinderhand war, durfte sie die Rolle der Direktorin übernehmen und war völlig begeistert. Wir sind eine geschichts- und schlossbegeisterte Familie, und als gebürtiger Oberhofner liegt ein Engagement für das Schloss nahe», erklärt Waser.

Für bauliche Aufgaben gewappnet

Dank seines Berufs im Immobilienbereich ist Waser geeignet, die kommenden baulichen Aufgaben wie die Restaurierung der Orangerie oder die Neugestaltung der Herrschaftsräume aus strategischer Sicht zu begleiten, steht in der Mitteilung weiter geschrieben.

«Später möchte ich mir meinen Traum erfüllen und Lastwagen fahren, am liebsten zwischen Vancouver und Calgary – und das vereinbart sich nicht mit Sitzungsterminen.» Markus Gosteli, ehemaliger Stiftungsratspräsident

Doch was bewegte Markus Gosteli, sich aus dem Amt des Stiftungsratspräsidenten zurückzuziehen? «Ich will meinen Ruhestand vorbereiten und mein Amt in gute Hände geben, und jetzt haben wir einen hoch motivierten Nachfolger gefunden. Später möchte ich mir meinen Traum erfüllen und Lastwagen fahren, am liebsten zwischen Vancouver und Calgary – und das vereinbart sich nicht mit Sitzungsterminen.»

pd/don

