Jugendmusik Interlaken – Neuer Präsi für schlankeren Vorstand Der Vorstand wurde verkleinert, die Ziele bleiben gross: Die Jugendmusik Interlaken blickt optimistisch ins neue Jahr.

Die Jugendmusik Interlaken ist amtierender Vize-Schweizer-Meister in der Kategorie «Marschmusik mit Evolutionen». Foto: PD

Engagierte Menschen für ein Vorstandsamt zu begeistern, wird immer schwieriger. Vor diesem Problem steht auch die Jugendmusik Interlaken, wie sie in einer Mitteilung nach ihrer Hauptversammlung schreibt. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, hat die Vereinsführung im vergangenen Jahr ein Projekt gestartet. Dieses hatte zum Ziel, die Vorstandsarbeit zu überdenken. An der Vereinsversammlung präsentierten die Verantwortlichen das neue Konzept. Mit weniger Sitzungen und schlankeren Strukturen soll eine Mitarbeit im Verein wieder attraktiver werden.

Hans Romang stellte sich als neuer Präsident zur Verfügung; er wurde einstimmig gewählt. So konnte Adrian Eschmann, welcher die Position vor vier Jahren ad interim übernommen hatte und im letzten Vereinsjahr Teil der kommissarischen Führung war, unter Applaus an seinen Nachfolger übergeben. Vakant ist weiterhin die Funktion der Ausbildungsleitung.

7 statt 12 Mitglieder

Der neue Vorstand der Jugendmusik besteht aus 7 statt wie bis anhin 12 Mitgliedern. Diese sieben übernehmen neu die strategische Führung des Vereins. Unterstützt werden sie von den Ressortverantwortlichen. Diese neu geschaffenen Positionen werden allesamt von bisherigen Vorstandsmitgliedern übernommen. Barbara Zahnd und Beat Niederer, welche den Vorstand verlassen haben und neu Ressortverantwortliche sind, konnten für bisher 13 Jahre Vereinsarbeit mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt werden.

Im neuen Vereinsjahr steht unter anderem die Teilnahme am Eidgenössischen Jugendmusikfest in St. Gallen an. Hier ist das Korps schon intensiv an der Probearbeit. Der Verein hofft natürlich, den Vize-Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie «Marschmusik mit Evolutionen» erfolgreich zu verteidigen oder mit etwas Glück sogar besser abzuschneiden.

