Interlakner Restaurant offen – Neuer Pächter an der Jungfraustrasse

«Noch kein Vertragsabschluss in Sicht», sagte Jürg Zumkehr vor rund zwei Monaten auf Anfrage. Der Vizepräsident der Hotel Weisses Kreuz AG war jedoch bereits damals der festen Überzeugung, dass sich ein neuer Pächter für die wieder zu verpachtende Immobilie im Erdgeschoss des Hotels finden würde. Die AG als Eigentümerin hatte den Vertrag mit Christian Piredda, der das Restaurant Da Rafmi führte, gekündigt.

Zumkehr sollte recht behalten. Vor wenigen Tagen empfingen an der Jungfraustrasse 2 Billy Arifi und sein Team die ersten Gäste im Restaurant-Pizzeria Vacanze Romane. «Ich bin natürlich sehr glücklich, an diesem Ort dieses Restaurant führen zu dürfen», sagt Arifi.

Angestellte übernommen

Und was ihn besonders freut, ist, dass vier Angestellte aus der ehemaligen Da-Rafmi-Crew jetzt in seinem Betrieb weiterarbeiten können. Darunter auch jene beiden italienischen Kellner, welche bereits seit mehreren Jahren in diesem Gastronomielokal die Gäste bedienen.

Arifi selber ist seit 1987 im Gastgewerbe tätig. «Und seit zwanzig Jahren selbstständig», fügt der neue Pächter an. Zuletzt führte er das Ristorante Bella Vita del Lago in Oberhofen. «Wir wollen uns hier als familienfreundliches Restaurant positionieren», sagt Arifi.

Das Vacanze Romane ist die ganze Woche zwischen 10 und 23.30 Uhr geöffnet, mit durchgehend warmer Küche. Auf der Speisekarte findet sich eine Vielzahl von Gerichten aus der italienischen Küche, nebst einer reichen Auswahl an Pizzas.

