Neuer Märit in Worb – Eine Chiubi rund um Käse Am Wochenende präsentieren Dorfkäsereien aus dem ganzen Kanton an einem Markt ihre Produkte. Konkurrenzieren sie sich damit nicht gegenseitig? Sandra Rutschi

Bruno Leuenberger von der Dorfkäserei Koppigen geht mit dem «Charmeur» an den Markt in Worb. Foto: Franziska Rothenbühler

Der kleine Prinz wird dort sein. Der Charmeur ebenfalls. Und vielleicht direkt am Stand daneben der Amsoldinger und das Stockhorn-Mutschli. So heissen Käsespezialitäten aus den Dorfkäsereien Koppigen und Amsoldingen. Am Samstag werden sie beide in Worb an der ersten Chäs-Chiubi ihre Waren anbieten. Dreissig Marktstände mit regionalen Produkten werden dann die Sonnenbodenstrasse säumen. An über zehn davon gibt es Käse aus Dorfkäsereien aus dem ganzen Kanton zu kaufen.