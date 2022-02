FMI-Spital Interlaken – Neuer leitender Arzt Geriatrie Moritz Strickler verstärkt das Ärzteteam des FMI-Spitals Interlaken ab 1. Juli. pd

Moritz Strickler, ab 1. Juli neuer leitender Arzt Geriatrie am Spital Interlaken. Foto: PD

«Die Spitäler FMI AG freut sich, mit Moritz Strickler als leitendem Arzt Geriatrie das Ärzteteam in Interlaken ab 1. Juli zu verstärken», teilt das Unternehmen mit. Strickler ist Facharzt allgemeine innere Medizin mit Schwerpunkttitel Geriatrie. Zurzeit ist er als leitender Arzt des altersmedizinischen Zentrums / Akutgeriatrie im Kantonsspital Olten und im Bürgerspital Solothurn tätig. «Der 39-jährige, in Bern wohnhafte Arzt bringt eine breite Praxiserfahrung in der allgemeinen und inneren Medizin sowie in der Geriatrie mit», steht in der Mitteilung.

Die Geriatrie beschäftigt sich gemäss Spitäler FMI AG «mit allen Fragestellungen der Altersmedizin: Mit der steigenden Lebenserwartung ändern sich auch die Lebensumstände älterer Menschen. Die Bedürfnisse nach Autonomie, Mobilität bis ins hohe Alter, der Wunsch, so lange als möglich im eigenen Zuhause zu leben, stehen im Fokus. Die spezialisierte Altersmedizin trägt all diesen Bedürfnissen Rechnung.»

