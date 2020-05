Kauf in Interlaken – Neuer Lastwagen für den Werkhof Rund 250’000 Franken hat die Gemeinde in den Neukauf investiert.

Der neue MAN HydroDrive, den der Werkhof Interlaken angeschafft hat. Foto: PD

Der Lastwagen des Werkhofs Interlaken ist in seinem 15. Betriebsjahr und hat seine Lebensdauer, die zwischen 10 und 12 Jahren beträgt, bereits überschritten, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Interlaken heisst: «Ein Ersatz war nötig, und nach verschiedenen Testfahrten durch den Werkhof wurde entschieden, dass ein MAN HydroDrive angeschafft werden soll.» Deshalb hatte der Grosse Gemeinderat im letzten Jahr einen Kredit für die Ersatzbeschaffung genehmigt. Am 7. Mai wurde der neue Lastwagen mit 4x4-Antrieb und einer Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h geliefert. Wie die Gemeinde mitteilt, belaufen sich die Anschaffungskosten auf rund 250’000 Franken.

( pd )